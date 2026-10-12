Aplicarán multas de hasta L5,000 por arrojar desechos al río Choluteca

Tegucigalpa, Honduras.- Las personas que arrojen desperdicios de construcción y basura al río Choluteca podrían enfrentar multas de hasta 5,000 lempiras, advirtió Josúe Esperanza, portavoz de la Policía Municipal del Distrito Central. El funcionario señaló que las autoridades aplicarán la normativa correspondiente contra quienes resulten responsables de contaminar el afluente con este tipo de desechos. “Seremos drásticos en la aplicación de la ley, imponiendo multas de L5,000 a quienes resulten responsables de estas acciones, conforme a la normativa aplicable”, expresó Esperanza.

La advertencia surge ante el constante depósito de desperdicios de construcción en el río Choluteca, uno de los principales afluentes que atraviesan Tegucigalpa y Comayagüela. “Es lamentable ver cómo personas inconscientes arrojan desperdicios de construcción al río Choluteca, uno de los ríos más importantes que atraviesan nuestra capital”, manifestó el portavoz. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Esperanza sostuvo que la Policía Municipal mantendrá vigilancia en la zona para evitar que sigan contaminando el río: "Cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos". Las multas anunciadas, de acuerdo con el funcionario, se impondrán a quienes sean identificados como responsables de estas prácticas bajo su vigilancia.

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