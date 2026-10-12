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Aplicarán multas de hasta L5,000 por arrojar desechos al río Choluteca

Las sanciones se aplicarían a los responsables de depositar desperdicios de construcción en el afluente, según advirtió el portavoz de la Policía Municipal, Josúe Esperanza

  • Actualizado: 12 de octubre de 2026 a las 16:46
Aplicarán multas de hasta L5,000 por arrojar desechos al río Choluteca

Las multas anunciadas, de acuerdo con el funcionario, se impondrán a quienes sean identificados como responsables de estas prácticas bajo su vigilancia.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Las personas que arrojen desperdicios de construcción y basura al río Choluteca podrían enfrentar multas de hasta 5,000 lempiras, advirtió Josúe Esperanza, portavoz de la Policía Municipal del Distrito Central.

El funcionario señaló que las autoridades aplicarán la normativa correspondiente contra quienes resulten responsables de contaminar el afluente con este tipo de desechos.

“Seremos drásticos en la aplicación de la ley, imponiendo multas de L5,000 a quienes resulten responsables de estas acciones, conforme a la normativa aplicable”, expresó Esperanza.

Casi a secas y lleno de basura: así luce el río Choluteca de la capital

La advertencia surge ante el constante depósito de desperdicios de construcción en el río Choluteca, uno de los principales afluentes que atraviesan Tegucigalpa y Comayagüela.

“Es lamentable ver cómo personas inconscientes arrojan desperdicios de construcción al río Choluteca, uno de los ríos más importantes que atraviesan nuestra capital”, manifestó el portavoz.

Esperanza sostuvo que la Policía Municipal mantendrá vigilancia en la zona para evitar que sigan contaminando el río: "Cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos".

Las multas anunciadas, de acuerdo con el funcionario, se impondrán a quienes sean identificados como responsables de estas prácticas bajo su vigilancia.

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Afectaciones

Además de la contaminación, la acumulación de basura y desperdicios en el río Choluteca aumenta el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias.

“La historia dice que los mayores problemas que tenemos son los acumulados de basura y desechos del río Choluteca”, advirtió Julio Quiñónez, coordinador del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

De hecho, en años anteriores, familias que residen en los alrededores del río han tenido que ser trasladadas a albergues debido a las crecidas que inundan o destruyen sus viviendas.

Por esta razón, la Alcaldía ha realizado múltiples limpiezas y dragados en quebradas que desembocan en el afluente.

Sin embargo, el depósito constante de desechos por parte de ciudadanos sigue preocupando a las autoridades, ya que, a pesar de las advertencias, este tipo de actos no se detiene.

En consecuencia, las autoridades municipales advirtieron que mantendrán vigilada la zona y aplicarán multas de hasta 5,000 lempiras a quienes cometan la falta.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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