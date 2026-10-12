Aplicarán multas de hasta L5,000 por arrojar desechos al río Choluteca

La advertencia surge ante el constante depósito de desperdicios de construcción en el río Choluteca, uno de los principales afluentes que atraviesan <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/tegucigalpa/afluentes-rios-y-quebradas-choluteca-alerta-invierno-distrito-central-honduras-MO26286129" target="_blank">Tegucigalpa y Comayagüela.</a>“Es lamentable ver cómo personas inconscientes arrojan desperdicios de construcción al río Choluteca, uno de los ríos más importantes que atraviesan nuestra capital”, manifestó el portavoz.Esperanza sostuvo que la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/tegucigalpa/policia-municipal-operativos-nocturnos-centro-historico-tegucigalpa-JK31801109" target="_blank">Policía Municipal</a> mantendrá vigilancia en la zona para evitar que sigan contaminando el río: "Cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos".Las multas anunciadas, de acuerdo con el funcionario, se impondrán a quienes sean identificados como responsables de estas prácticas bajo su vigilancia.