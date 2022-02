Anarella Vélez: “Vamos a recuperar los 12 años de abandono del sector cultura, artes y deportes”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El rescate del patrimonio nacional es el principal objetivo que tiene Anarella Vélez, titular de la Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes, así lo enfatizó durante una entrevista con EL HERALDO, donde amplió que la capital será prioridad durante su gestión.



¿Cuál es el principal reto que tendrá como nueva titular de la Dirección de Cultura y Artes?

Sin duda voy a recuperar los doce años de abandono del sector de la cultura, artes y deportes.



¿Cuál es su plan para lograr ese objetivo en la capital?

Estamos tratando de aprovechar de la mejor manera todo lo que tiene nuestra ciudad para alojar nuestras instalaciones en un espacio que está abandonado y que no le costaría nada a nuestra Dirección. Queremos trasladar nuestras instalaciones al antiguo edificio del Banco Central de la ciudad. Allí además alojaríamos la Biblioteca Nacional, también pondríamos a salvo los documentos de la Hemeroteca, que en este momento están en un edificio que se está cayendo.

¿Quiénes serán sus aliados en este proceso de recuperación del arte y la cultura?

Tenemos la intención de hacer un trabajo en conjunto con Antropología e Historia para salvaguardar todo nuestro patrimonio histórico. Esto incluye todo lo que se considera antiguo como lo contemporáneo.



¿Cómo avanzan los acercamientos con esa institución?

Estamos avanzando, tendré un encuentro con sus colaboradores.



¿Qué es lo primero que se pondrá en marcha una vez que haya una mancuerna entre ambas instituciones?

Poner en uso antiguas instalaciones que han sido abandonadas luego que pasaron las oficinas del Estado al Centro Cívico Gubernamental (CCG).



¿Cuál sería el siguiente paso?

También queremos poner al servicio de la ciudadanía todo lo que nosotros administramos en materia de bibliotecas, teatros, danza y música, porque la Dirección tiene bajo su potestad el manejo de la Banda de los Supremos Poderes, la Sinfónica, la Filarmónica, grupos de danza y otros. Todo lo que le expuse son objetivos importantes de nuestra Dirección y que queremos hacer realidad.



¿Qué uso se le dará a esos edificios en abandono?

Nosotros pensamos ponerlos al servicio de la educación, cultura, arte, deportes y salvaguardar la memoria y el patrimonio de nuestro país para bien del pueblo. Esa es una política clara que ha impulsado el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.



¿Qué planes hay para el centro histórico?

Vamos a destinarlo a actividades culturales y educativas. Yo pienso que ese circuito debe estar destinado al enaltecimiento de nuestras artes y en breve invitaremos a los capitalinos y el resto de la población a conciertos y actividades de carácter artístico en general. Háblenos de otros proyectos.

Frente al edificio del (antiguo) Banco Central, soñamos que se convierta en una especie de anfiteatro y que desde allí podamos montar obras de teatro, lectura, poesía, presentación de libros al aire público, etc. Todo ello, al servicio de nuestra ciudadanía.



¿Con cuántos empleados cuenta la Dirección de Cultura y Artes?

Tiene unos 150 empleados a nivel nacional, porque la Dirección tiene varias casas de culturas, teatros y varias instancias que sirven para administrar la cultura.



¿Cuál es el presupuesto que manejan en la Dirección?

De presupuesto no tenemos nada. La mitad del presupuesto está destinado a satisfacer una burocracia que solamente absorbió el erario.

¿Cómo planean materializar todos esos proyectos sin presupuesto?Bueno, la suerte es que la actual presidenta ha tocado todas las instancias, yo no he tenido que pedir nada, a mí me han llamado las embajadas e instituciones para ponerse a nuestras órdenes y que le demos un listado de necesidades. Precisamente en eso estamos, presentando proyectos para sacar adelante la cultura de nuestro país, todo nuestro quehacer relacionado con la cultura y artes.