Alcaldía entrega más de 500 tanques de agua a 450 escuelas del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.-La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), en conjunto con la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), inició la entrega de más de 500 tanques de almacenamiento de agua que beneficiarán a más de 450 centros educativos de la capital hondureña.

La iniciativa forma parte del proyecto denominado “Agua para nuestras escuelas”, el cual busca fortalecer el acceso y la capacidad de almacenamiento del recurso hídrico en instituciones educativas del Distrito Central.

La comuna detalló que la distribución de los tanques se realiza en escuelas de Tegucigalpa, Comayagüela y aldeas aledañas, ampliando el alcance mediante la coordinación con la Gobernación de Francisco Morazán.

“Esto es un paliativo, no la solución final. La meta es que todos tengamos agua de forma continua, de buena calidad y a un costo razonable, y eso solo se logrará con nuevas fuentes de abastecimiento, reduciendo pérdidas y fortaleciendo la cultura del agua”, expresó el alcalde Juan Diego Zelaya.