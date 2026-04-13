Alcaldía entrega más de 500 tanques de agua a 450 escuelas del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.-La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), en conjunto con la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), inició la entrega de más de 500 tanques de almacenamiento de agua que beneficiarán a más de 450 centros educativos de la capital hondureña.
La iniciativa forma parte del proyecto denominado “Agua para nuestras escuelas”, el cual busca fortalecer el acceso y la capacidad de almacenamiento del recurso hídrico en instituciones educativas del Distrito Central.
La comuna detalló que la distribución de los tanques se realiza en escuelas de Tegucigalpa, Comayagüela y aldeas aledañas, ampliando el alcance mediante la coordinación con la Gobernación de Francisco Morazán.
“Esto es un paliativo, no la solución final. La meta es que todos tengamos agua de forma continua, de buena calidad y a un costo razonable, y eso solo se logrará con nuevas fuentes de abastecimiento, reduciendo pérdidas y fortaleciendo la cultura del agua”, expresó el alcalde Juan Diego Zelaya.
El programa fue lanzado oficialmente en el plantel de la UMAPS, en el marco de las acciones impulsadas por la comuna para hacer frente a la temporada seca que afecta a la capital.
En ese sentido, autoridades municipales indicaron que más de 450 centros educativos fueron identificados sin infraestructura adecuada para almacenar agua, situación que impacta directamente a miles de estudiantes, docentes y personal administrativo.
Por su parte, el gerente de la UMAPS, Gustavo Boquín, explicó que los tanques entregados tienen distintas capacidades según las necesidades de cada institución.
“Contamos con tanques de 1,500 litros y otros de mayor capacidad, de hasta 5,000 litros, que serán instalados en centros educativos con mayor densidad estudiantil. La idea es que este sea el primer paso de un plan más amplio”, detalló el gerente de UMAPS.
Como parte de la implementación del proyecto, se establecerán rutas de abastecimiento mediante cisternas de la UMAPS y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), garantizando al menos un primer llenado en cada centro educativo beneficiado.
El proyecto se desarrolla en conjunto con la Secretaría de Educación de Honduras, Copeco y la Gobernación Departamental, como parte del eje “Agua para vivir”, orientado a mejorar las condiciones básicas del sistema educativo en la capital.