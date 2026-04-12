Tráfico y robos dañan tapaderas; UMAPS repone hasta 90 al mes en el DC

Tegucigalap, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) informó que al mes se reparan y sustituyen un promedio mensual de entre 80 y 90 tapaderas de alcantarillado sanitario y drenaje Pluvial en la capital hondureña. Las labores forman parte del mantenimiento preventivo y correctivo de la red de aguas negras y pluviales, una infraestructura importante para el funcionamiento urbano y la seguridad vial en calles, avenidas y bulevares de Tegucigalpa y Comayaguela. De acuerdo con la UMAPS, el deterioro de las tapaderas responde principalmente al tráfico vehicular pesado, el estacionamiento indebido sobre aceras y el desgaste natural de los materiales. A estos factores se suma el vandalismo, especialmente el robo de piezas metálicas como hierro y aluminio, lo que deja pozos de inspección expuestos y obliga a una respuesta inmediata por parte de las cuadrillas técnicas.

La producción e instalación de nuevas tapaderas se realiza de forma planificada, con piezas previamente fabricadas y con el tiempo de curado necesario para su posterior colocación en los puntos donde se detecta la emergencia. En términos de inversión, la UMAPS ejecutó el año 2025 aproximadamente 2.6 millones de lempiras destinados a la fabricación, reposición e instalación de estas estructuras en distintos sectores del municipio. Las estadísticas institucionales reflejan la dinámica del programa de reposición. En 2022 se instalaron 792 tapaderas, en 2023 la cifra subió a 982, en 2024 se registraron 979 y en 2025 se contabilizan 934 unidades. Estos datos muestran variaciones anuales relacionadas con el nivel de deterioro, la presión del tránsito vehicular y la incidencia de robos o daños en la infraestructura urbana. La UMAPS explicó que las tapaderas que se fabrican corresponden a distintos diámetros, principalmente de 60, 70 y 80 centímetros, dependiendo del tipo de vía y la carga vehicular que soportarán.