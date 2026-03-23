Alcaldía del DC ahorrará L300 millones al año al reducir 20% su planilla

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció que la reducción del 20% de su planilla permitirá un ahorro cercano a los 300 millones de lempiras, una medida con la que busca sanear sus finanzas y garantizar la continuidad de proyectos como la represa San José.
La decisión surge en medio de una crisis financiera heredada, marcada por compromisos contractuales que, según el alcalde Juan Diego Zelaya, limitan la capacidad operativa de la institución y ponen en riesgo obras consideradas prioritarias para la capital.
El edil capitalino explicó que la medida responde a una necesidad urgente de ordenamiento financiero.
“Recibimos una municipalidad con más de 2,300 contratos vigentes que comprometían cerca de 650 millones de lempiras, lo que hacía inviable sostener la operatividad sin tomar decisiones responsables y necesarias”, expresó.
Las autoridades municipales detallaron que la reducción de personal se ejecutará de manera gradual, comenzando con la notificación a 257 empleados a quienes no se les renovará el contrato en una primera etapa.
Zelaya aseguró que a los trabajadores afectados se les respetarán sus derechos laborales durante el proceso.
“A todas las personas que no continuarán se les pagarán sus prestaciones completas, incluyendo derechos acumulados desde su primer contrato, en algunos casos desde 2022, cumpliendo estrictamente lo que establece la ley”, anunció.
Además, afirmó que esta reestructuración permitirá liberar recursos para inversión pública, especialmente en proyectos que han permanecido detenidos por falta de fondos.
El alcalde también señaló que la reducción de la planilla es clave para reactivar obras estratégicas.
“Mantener una planilla inflada impedía avanzar en proyectos como la represa San José, que lleva 17 meses paralizada y requiere una inversión de 380 millones de lempiras este año para no volver a detenerse”, puntualizó.
Además, informó que los empleados que continúan en sus puestos recibirán pagos pendientes correspondientes a febrero y marzo, los cuales no habían sido cancelados por inconvenientes legales.
“Estamos priorizando que la municipalidad funcione, que los servicios no se detengan y que los recursos se destinen a obras que beneficien directamente a la población del Distrito Central”, enfatizó.
Las autoridades también indicaron que los trabajadores que cumplan con los requisitos y para quienes exista disponibilidad presupuestaria podrán optar a nuevas contrataciones bajo las condiciones de la gestión actual.
La decisión ha generado protestas de empleados municipales, quienes se han manifestado en diferentes instalaciones de la Alcaldía y exigen que se les cancele el pago adeudado y se les respeten sus derechos conforme a ley.
“Entendemos la preocupación de los empleados, pero nuestra responsabilidad es garantizar la sostenibilidad financiera de la municipalidad y evitar que colapse por decisiones del pasado”, enfatizó.
Según la administración, uno de los principales problemas fue la continuidad de contratos firmados en la gestión anterior, lo que generó dudas legales sobre su validez.
Sobre ese punto, Zelaya aseguró que recientemente obtuvo respaldo jurídico para actuar. “La Procuraduría nos emitió un dictamen que confirma que la municipalidad tiene la facultad de suspender estos contratos, lo que nos da el sustento legal para proceder con esta reestructuración”.
La Alcaldía sostuvo que el ahorro de casi 300 millones de lempiras permitirá recuperar la capacidad de inversión municipal y sentar las bases para una gestión más eficiente y sostenible en beneficio de los capitalinos.