Alcaldía del DC ahorrará L300 millones al año al reducir 20% su planilla

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció que la reducción del 20% de su planilla permitirá un ahorro cercano a los 300 millones de lempiras, una medida con la que busca sanear sus finanzas y garantizar la continuidad de proyectos como la represa San José.

La decisión surge en medio de una crisis financiera heredada, marcada por compromisos contractuales que, según el alcalde Juan Diego Zelaya, limitan la capacidad operativa de la institución y ponen en riesgo obras consideradas prioritarias para la capital.

El edil capitalino explicó que la medida responde a una necesidad urgente de ordenamiento financiero.

“Recibimos una municipalidad con más de 2,300 contratos vigentes que comprometían cerca de 650 millones de lempiras, lo que hacía inviable sostener la operatividad sin tomar decisiones responsables y necesarias”, expresó.

Las autoridades municipales detallaron que la reducción de personal se ejecutará de manera gradual, comenzando con la notificación a 257 empleados a quienes no se les renovará el contrato en una primera etapa.

Zelaya aseguró que a los trabajadores afectados se les respetarán sus derechos laborales durante el proceso.

“A todas las personas que no continuarán se les pagarán sus prestaciones completas, incluyendo derechos acumulados desde su primer contrato, en algunos casos desde 2022, cumpliendo estrictamente lo que establece la ley”, anunció.

Además, afirmó que esta reestructuración permitirá liberar recursos para inversión pública, especialmente en proyectos que han permanecido detenidos por falta de fondos.