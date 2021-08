Desprotegidos se sienten en triaje del Milla Selva por falta de seguridad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En los últimos días en la tercera entrada de la colonia Kennedy, por el triaje del Milla Selva, imperan la soledad y la oscuridad que dan cabida a la inseguridad.



En los 500 metros de esta calle se ve en re las penumbras que se acerca un carro blanco, se estaciona frente al centro de triaje del Milla Selva, son dos pacientes, pero antes de bajarse observan si en los alrededores no hay peligro por malhechores.



El hombre de 34 años, al asegurarse que no hay amenazas, decide bajar del vehículo junto a su esposa que se ve afectada de salud y se dirigen a la entrada del triaje.



“Acá está un poco solo, debería haber policías, ya he venido como tres veces en la noche porque está más vacío, pero no hay seguridad. Es necesario que instalen al menos dos elementos de seguridad”, afirma el paciente que prefirió no revelar su nombre.

Las salas de espera permanecen a medio vapor durante las noches, pero esto se debe a la baja de atenciones en general. Foto: Johny Magallanes/El Heraldo





Y es que en las últimas semanas en los centros de triaje las buenas noticias por la reducción de atenciones y de ingresos se ven opacadas por reportes de asaltos y de inseguridad en las afueras de sus instalaciones, como en el Milla Selva.



EL HERALDO realizó un recorrido nocturno y evidenció la falta de efectivos de seguridad en este triaje de la Kennedy, caso contrario a los otros triajes que sí cuentan con efectivos policiales.



El coordinador del centro de triaje del Milla Selva, Juan Carlos Guevara, manifestó que en varias ocasiones ha habido asaltos a pacientes que demandan un servicio de salud.



“En varias ocasiones hemos hecho las solicitudes para que tengamos seguridad y no han sido atendidas. Nos debemos a la población y no es justo que estemos arriesgando la vida contra el covid y la delincuencia”, lamentó.

Guevara reconoció que recién trasladados del Infop al Milla Selva les asignaron por dos semanas seguridad, pero ya no cuentan con ella.



Para colmo, los actos de inseguridad los cometen a 180 metros de distancia de la estación de Policía que se ubica a la vuelta de la esquina.



Al igual informó que espera la respuesta de una nueva solicitud para que instalen seguridad en el triaje.



El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Edgardo Barahona, explicó a EL HERALDO que “si no hay denuncias de robos no podemos asignar personas porque los policías andan haciendo patrullajes en toda la ciudad, si tuviéramos policías en cada triaje sin necesidad no nos daríamos abasto para hacer los otros patrullajes normales”, aseguró.

Barahona invitó a los capitalinos a denunciar este tipo de fechorías, ya que a medida que se comience a reportar robos a personas o a la propiedad, las autoridades podrían comenzar a destinar efectivos de seguridad.



A este centro de triaje acuden a diario más de 200 personas en busca de una atención médica, llegan vecinos de la Kennedy y de colonias de los alrededores como Residencial Plaza y Honduras.



Aunque el centro de atención temprana que opera en el Centro Cristiano Internacional (CCI) hace un mes y medio no contaba con vigilancia, y producto de la inseguridad fue instalada, el personal del triaje aseguró a EL HERALDO que los pacientes sufrieron por la delicuencia afuera del lugar.

Entre la oscuridad caminan los pacientes en la calle. Foto: Johny Magallanes/El Heraldo

