En corredores de oscuridad se convierten colonias de la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El reloj marca las 7:00 de la noche y en uno de los callejones de la calle del comercio de la colonia Kennedy, doña Faustina Colindres bajaba con apuro la cortina de su negocio pues ante la falta de alumbrado público prefiere agilizar su paso y no exponerse.



Colindres comentó a EL HERALDO que desde hace más de tres meses la mayoría de lámparas del alumbrado público en ese sector, donde se encuentra su centro de trabajo, dejaron de funcionar.



“Varias veces han venido a arreglar este foco, pero se sigue arruinando y este es un lugar de esquina principalmente y está bien oscuro”, agregó. En el local donde trabaja esta capitalina, según la factura que mensualmente recibe, el costo que paga por el alumbrado público es de 24 lempiras con 17 centavos, es decir en promedio anual, cancela por este servicio 290 lempiras con cuatro centavos.

En la colonia Villa Nueva se quejan de que llevan varios meses sin recibir un buen servicio de iluminación. Foto: Alex Pérez/El Heraldo





En la segunda entrada, en la calle donde se ubica el centro de triaje del Milla Selva, entre los robustos árboles y las no tan potentes lámparas, las transitadas calles en horas de la noche se han convertido en el escenario ideal para asaltantes.



Y es que apenas dos lámparas alumbran afuera del triaje, pero a sus alrededores los peatones y conductores se enfrentan a las penumbras.



Merary Herrera, una capitalina que reside en esta zona, comentó sobre los asaltos que se han registrado en esta calle que permanece sin ninguna iluminación.



“Uno paga por un servicio que no recibe, el otro día venían unos muchachos del gimnasio y me dijeron que los asaltaron y así ha pasado con más gente, pero es por la misma oscuridad”, lamentó Herrera.

En el recorrido realizado por este rotativo se pudo constatar que el problema que se vive a diario en la Kennedy también es una realidad en distintos puntos de las ciudades gemelas. Por ejemplo, en la colonia Villa Nueva, pues su calle principal se convirtió en un corredor de oscuridad.



Solo la luz de los vehículos y unos postes de baja intensidad iluminaban las calles de la salida al oriente, la mayoría de negocios estaban cerrados, pero a la orilla de la calzada los peatones no se distinguían entre la oscuridad.



Angie Herrera, residente de esta calle principal, mencionó el inminente peligro al que cada noche se exponen quienes caminan o conducen por esta zona en la que se han presentado accidentes de tránsito.



“En lo que va de este año he visto que se han dado dos accidentes, uno de ellos fue una moto que atropelló a una persona, pero es que no se ve nada, mi hermana cuando viene caminando usa una linterna para alumbrar”, comentó Herrera.

Proyectos

Por su parte, Raúl Díaz, jefe de Distribución de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), comentó que hay 10 cuadrillas para brindar respuesta a este tipo de reportes en la capital.



Según detalló Díaz, la próxima semana se espera adjudicar la compra de 50 mil lámparas led que serán instaladas en la mayor parte del país, donde solo para el Distrito Central se destinarán aproximadamente cinco mil.



“A finales de septiembre yo tengo las lámparas en mi almacén para empezarlas a poner, la inversión de este proyecto es de más de 100 millones de lempiras”, adelantó el ingeniero.

A oscuras pasan varios capitalinos en barrios y colonias. Según la ENEE, cada lámpara led ronda los 2,500 lempiras. Foto: Alex Pérez/El Heraldo

