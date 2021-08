DC: Identifican lugares para instalar botones de pánico y más cámaras de vigilancia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Dar asistencia en las emergencias a los capitalinos, ha sido la misión que durante cinco años abandera el 911. Juan Carlos Degrández, conversó con EL HERALDO sobre el auxilio que se brinda a los pobladores del Distrito Central (DC) y los proyectos que se ponen en marcha en la ciudad. A continuación sus impresiones.



¿Cuáles son las principales denuncias que se reciben en el 911?



El delito común, como asaltos, robos y amenazas, pero luego viene una serie de incidencias que llaman la atención como los accidentes de tránsito. Hemos trabajado hombro a hombro con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y Movilidad Urbana, pero solucionamos en un lugar y ya se forma otro problema en otro sector.



También las emergencias médicas, en cinco años hemos dado servicio a 700 mil atenciones y solo contando las veces que había una vida en riesgo.



¿Cómo se ha actuado ante el robo de vehículos?



Nuestras cámaras están en zonas conflictivas, de alta incidencia, por ejemplo, en 2016 empezamos con un reporte de vehículos robados de ocho por semana en el DC, es decir, más de uno por día, y empezamos entonces a atacar a la estructura criminal, logramos disminuir el robo de vehículos en 70%, el porcentaje de probabilidad de recuperarlo era de un 17% y lo cambiamos a un 78%. Hoy por hoy el robo de vehículos se redujo en un 92%.



Tomando en cuenta las denuncias que se reciben del DC, ¿qué lectura se puede realizar de la ciudad?



El DC no es lo que era hace años, hemos mejorado mucho. Pero lo que nos está pasando factura es el irrespeto a las leyes, la falta de conciencia, esas dos cosas generan los problemas que tienen la ciudad. Estamos en pandemia y vemos que se forman aglomeraciones, hace tres semanas tuvimos 3,200 denuncias por fiestas, discotecas y bares abiertos.



El irrespeto a las leyes y la falta de conciencia le pasan factura al DC.

¿Se siguen recibiendo llamadas falsas?



Estamos haciendo esfuerzos, aplicamos una multa a los números de teléfono que hacen eso, pero estamos buscando regular. Porque estamos multando a un número y no a una persona y alguien puede cambiar de teléfono. Hay momentos en que el 10% de las llamadas son reales, y a veces el 25% son reales. El 80% son llamadas de no emergencia.



¿Han identificado quiénes son?



Tenemos adultos y jóvenes prestándose para este tipo de cosas, el niño a veces llama para probar y el adulto llama para molestar.



No hemos procedido a cancelar líneas pero sí a bloquear.



De enero a febrero tuvimos una línea que llamó 1,073 veces al sistema. Estamos buscando que estas personas enfrenten un proceso judicial. Hemos recibido llamadas de personas que dicen que se los están llevando los extraterrestres.



¿Qué proyectos vienen?

En el caso del reconocimiento facial queremos aplicarlo en lugares como el Estadio Nacional, para identificar a las personas que pueden generar desorden. También en drones con cámaras térmicas para identificar la zona más fuerte y atacar el incendio, y estamos ahora valorando la apertura del aeropuerto de Palmerola, y estamos buscando en los siguientes meses establecer un centro de operación en Comayagua.



¿Qué avances han tenido con el proyecto de botones de pánico?



Tenemos un proyecto piloto, hay 30 botones de pánico, estos botones se buscan tener en lugares solos de tránsito y en lugares con mucha aglomeración, por la pandemia la aglomeración disminuyó, en colegios y universidades, pero el proyecto funcionó muy bien y hemos dado auxilio a través de estos botones.



Le llamamos botón de pánico porque es más corto que una llamada, eso da un alerta a la cámara y los hemos instalado en escuelas, comercios, taxis, terminales. Tenemos pláticas para identificar otros lugares y podernos extender.



¿Cuántos dispositivos tienen en la capital?



En el DC tenemos ya mil dispositivos y en los siguientes dos o tres meses construiremos en unos 40 sitios más, eso representa unas 120 cámaras más en el DC, ubicadas manera estratégica. Las cámaras se ubican según las denuncias, por eso le pedimos a la ciudadanía que denuncie. Estamos intentando crecer para mejorar la percepción de seguridad.

