¿Cómo denunciar ante el SANAA las tuberías de aguas potables y negras en mal estado?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las fugas de aguas negras o del servicio potable se convierten en uno de los problemas que más agobia a los capitalinos, ya que ambos resultan ser incómodos al momento de circular por las calles capitalinas, porque el primero genera pestilentes olores y el último derroche del vital líquido.



Sin embargo, estos problemas se pueden evitar, ya que por medio de denuncias pueden ser atendidas de manera precisa si los abonados del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) llaman a los números telefónicos de las unidades de reclamos.



EL HERALDO conversó con Jorge Pérez, jefe del departamento de alcantarillado del SANAA, para conocer las principales causas que dañan las tuberías y cómo pueden resolverse.



Pérez explicó que los capitalinos pueden realizar denuncias por problemas en las aguas negras o de agua potable.

Aguas negras

Las denuncias por aguas negras las pueden realizar por derrames de pozos de inspección o colapso de las cajas de registro.



Para realizar esta denuncia deben de llamar a las unidades de reclamo a los siguientes números de teléfono: 2246-1076, 2245-4491 y 2246-0451.



Al comunicarse con la unidad, les solicitarán el nombre y la dirección exacta del problema denunciado.



Luego el personal del SANAA realizará un cuadro de trabajo, en la que detallarán la denuncia y que mediante de esta actuará la cuadrilla de trabajo.



El equipo de trabajo puede llegar el mismo día de la denuncia, o dentro de 24 horas.



Agua potable

Para denunciar problemas de tuberías de agua potable hay una unidad de reclamos exclusiva.



Podrán denunciar todo tipo de problema que se trate del vital líquido a los siguientes números de teléfono: 2227-4070, 2227-4430 y 2227-4073.



El procedimiento de la denuncia será similar al anterior.



Estos reclamos pueden realizarlos siempre y cuando se trate de rompimiento de tubos, hundimientos de calle que pueden ser provocados por filtraciones de agua, esta puede ser por la red de agua potable o de aguas negras.



O todo tipo de problema que el abonado considere que esté relacionado a las tuberías del SANAA.

Excepciones

El ingeniero aclaró que estas denuncias son atendidas siempre y cuando se encuentran en vía pública, cuando se trata de reparaciones domiciliarias no.



“Ya dentro del hogar no le corresponde al SANAA, solo nos compete lo que está en la vía pública, pero sí se brinda colaboración para detectar filtraciones dentro de las viviendas, ahí sí”, aseguró.



Es decir, que todo abonado que tenga una filtración de agua o sospechas que la hay en la casa del vecino, pueden llamar a los números de teléfono brindados.



No obstante, deben de explicar que se trata de una filtración de agua para que en el cuadro de trabajo lo especifiquen, porque asignarán el personal de la unidad de detección de fugas en casas.



Además, estas si tiene un costo que será definido mediante la evaluación del trabajo y que no es cancelado en el instante, sino que es recargado al recibo del servicio potable.



Causas de los problemas en tuberías

El jefe de alcantarillado explicó que los derrames de aguas negras se generan por obstrucción en la tubería y en algunos casos por fracturas en la red, ya que en algunos casos se fracturan cuando los tubos de concreto por su antigüedad cumplen su vida útil.



“Cuando la tubería se obstruye, más que todo es por el mal uso de los abonados de la red de alcantarillados sanitarios, porque muchas veces lo obstruyen de desechos sólidos que no deberían ser lanzados a esta red”, lamentó.



Al igual comentó que esto lo provoca la acumulación de grasas -en algunas zonas que están aledañas a restaurantes- porque estas llegan a obstruir la tubería.



“Cuando lavan los platos o las ollas, la grasa entra de forma líquida al lavatrastos pero al entrar a la red de alcantarillado se produce una reacción química de la grasa con el metal, lo que es el gas producto de la descomposición orgánica que se da adentro de las tuberías y eso hace que se vuelva sólida y se forman unos tapones de color blanquecinos, que llegan a obstruir por completo el tubo”, dijo.



Otro de los factores es cuando incorporan a la misma red las aguas lluvias con las aguas negras.



“Eso se da porque muchas veces las personas tiene patios internos en sus casas y para que no se inunde con el agua que cae al patio, hacen un tragante de aguas lluvias y generalmente lo conectan a la primera caja de registro de agua interna de la casa y que por lo general es el tragante de aguas negras. No es una o dos casas que hacen eso, sino que cientos o miles”, aseveró.



Por esa razón es que en la temporada de invierno las tapaderas de las cloacas se levantan y el agua se comienza a desbordar, aseguró.



En caso de las tuberías de agua potable, los problemas también pueden ser por la antigüedad de la red.



Otros problemas que provocan daños en las tuberías es cuando son rotas accidentalmente por trabajos de construcción.



Cuando las tuberías se dañan y causan filtraciones de agua en las calles provocan que se hagan pequeños hundimientos, estos comienzan a socavar, la tierra se va por los mismos tubos y de pronto se generan los grandes agujeros.



Las reparaciones demorarán de acuerdo a la magnitud del problema.