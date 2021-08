Triajes capitalinos agilizan atención tras baja de estabilizaciones por covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los seis centros de triaje de la capital han agilizado las atenciones generales tras la reducción de los ingresos de pacientes a las salas de estabilización covid-19.



En la última semana los triajes han reportado una reducción de arriba del 50 por ciento en cuanto a los pacientes estabilizados por el covid-19, esto debido a la disponibilidad de cupos en los hospitales.



En ese sentido, las consultas generales ya no demoran de una a dos horas, ya que los médicos que se encontraban en los cuidados de los pacientes que requerían oxígeno han pasado a los cubículos de atención y ahora las personas esperan de 30 a 40 minutos, según el tiempo en que sale el resultado de la prueba de antígeno.

Así lo indicó el doctor Juan Carlos Guevara, coordinador del centro de triaje del Milla Selva, y manifestó que de las 21 camas de la sala de estabilización, solo tenía a tres pacientes hasta horas de la tarde, y que el sábado refirió a siete personas, la mayoría estables, y los complicados fue porque así llegaron de centros privados.



“Las atenciones están más rápidas, cuando tenemos bastante personal y no tenemos pacientes en las salas de estabilización o tenemos pocos pacientes, no se destina ese número de médicos que se destinaban cuando estaba llena, entonces esos doctores extra que tenemos los pasamos a consulta externa y por eso hay más atenciones más rápidas”, aseguró.



El domingo, cuatro de los seis triajes reportaron entre tres y cuatro pacientes ingresados, pero el triaje de la Mayangle no reportó ni un paciente estabilizado hasta en la tarde.



Sin embargo, la cantidad de pacientes que buscan atenciones se mantienen, ya que al día llegan entre 250 y 300 personas, pero la consulta es más rápida.

