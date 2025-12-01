Alcaldía prometió 11 km de pavimento y solo ejecutó 2.9 en Azacualpa

Tegucigalpa, Honduras.- La pavimentación hacia la aldea de Azacualpa, en el Distrito Central, permanece abandonada desde hace medio año. Los pobladores aseguran sentirse engañados por el incumplimiento del alcalde capitalino Jorge Aldana, quien habría prometido construir 11 kilómetros de pavimento.

La obra, valorada en 80 millones de lempiras, únicamente avanzó 2.9 kilómetros antes de detenerse, quedando inconclusa en la comunidad de El Suntule.

Los habitantes recordaron que el alcalde prometió construir 11 kilómetros de pavimento, sin embargo, hasta la fecha solo la mayor parte de la calle sigue siendo de tierra.

La obra comenzó en septiembre de 2024 y seguía la serpenteante ruta que conecta a varias comunidades con Azacualpa. No obstante, los trabajos se suspendieron desde mayo de 2025, es decir, hace seis meses, sin que exista una explicación clara sobre el motivo del abandono.

Los residentes de El Suntule solicitaron a la comuna retomar la construcción. Aseguran que una carretera en buen estado permitiría mejorar el transporte de productos agrícolas.