  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Capital amanece en calma tras la jornada electoral del 30 de noviembre

En un ambiente de calma, los capitalinos continúan sus actividades diarias luego de una jornada electoral marcada decisiva y de la participación ciudadana

  • 01 de diciembre de 2025 a las 09:18
Capital amanece en calma tras la jornada electoral del 30 de noviembre

En completa serenidad amanece la capital hondureña tras una jornada electoral el domingo 30 de noviembre.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La capital hondureña amaneció en completa calma y serenidad tras la jornada electoral del pasado 30 de noviembre, un proceso que se desarrolló sin mayores incidencias y que hoy permite a los capitalinos retomar sus actividades con normalidad.

Luego de que miles de ciudadanos acudieran a las urnas para cumplir con su deber cívico, las calles de Tegucigalpa lucen tranquilas y sin señales de tensión. El ambiente que se respira es de alivio y de continuidad luego de semanas de expectativa por las elecciones.

En distintos puntos de la ciudad, las personas circulan sin ningún problema. El transporte público opera con regularidad y los vehículos particulares se desplazan hacia sus destinos habituales, reflejando un retorno pleno a la rutina diaria.

Salvador Nasralla cada vez más cerca de Nasry Asfura en reñido proceso electoral

Durante la jornada electoral, los capitalinos participaron activamente, desde jóvenes que votaban por primera vez hasta adultos con larga experiencia en procesos democráticos. La afluencia de votantes fue constante y marcada por un espíritu de responsabilidad ciudadana.

EL HERALDO realizó un recorrido por varios bulevares, colonias y zonas comerciales de la capital, donde pudo constatar el ambiente de tranquilidad que prevalece este día después de las votaciones.

Además, durante el recorrido no se registraron incidentes que alteraran el orden, confirmando que la capital mantiene un clima pacífico tras el cierre de las urnas y el avance del proceso democrático en el país.

¿Cuáles son los resultados de cada candidato a diputado según mi departamento?

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias