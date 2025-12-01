Capital amanece en calma tras la jornada electoral del 30 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- La capital hondureña amaneció en completa calma y serenidad tras la jornada electoral del pasado 30 de noviembre, un proceso que se desarrolló sin mayores incidencias y que hoy permite a los capitalinos retomar sus actividades con normalidad.

Luego de que miles de ciudadanos acudieran a las urnas para cumplir con su deber cívico, las calles de Tegucigalpa lucen tranquilas y sin señales de tensión. El ambiente que se respira es de alivio y de continuidad luego de semanas de expectativa por las elecciones.

En distintos puntos de la ciudad, las personas circulan sin ningún problema. El transporte público opera con regularidad y los vehículos particulares se desplazan hacia sus destinos habituales, reflejando un retorno pleno a la rutina diaria.