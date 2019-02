Honduras: Racionamientos de agua dependerán del fenómeno de El Niño

Silvia Yamileth Pérez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Abrir el grifo del agua y solo escuchar el cruel sonido de la tubería seca es una alarma de que los racionamientos de agua comenzaron.



Esta situación podría empeorar en marzo, pues las autoridades del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) informaron que para el próximo mes se podrían reducir las horas de suministro de agua potable y que se tratará de mantener el envío del vital líquido cada tres días.



Una de las principales razones es la llegada de la temporada de verano y con ello la amenaza del fenómeno de El Niño, que podría extender la temporada seca.



Para ello se desarrollará una reunión con los expertos de Meteorología para determinar el impacto de este fenómeno en la ciudad.



La llegada del verano ha generado que la producción de agua en los embalses y fuentes superficiales sea menor.



Por ejemplo, en Los Laureles ha disminuido en un 15% la producción de agua.



Esto se traduce en menor caudal en los embalses y, por tanto, obliga a las autoridades a disminuir el horario de suministro.



Las pobladores que más padecen el viacrucis del desabastecimiento del agua son los habitantes de las colonias a las que suministra agua la fuente de El Picacho.



Por ejemplo, la colonia San Miguel, 21 de Octubre y los barrios en el centro de Tegucigalpa como Buenos Aires.



En tanto, Los Laureles dota de agua a las colonias de Comayagüela como Bella Vista y salida al norte como El Carrizal.



Carlos Hernández, gerente de la División Metropolitana del SANAA, detalló que para evitar la baja presión en el envío del agua a los hogares se hará uso del trasvase para equilibrar el caudal de los embalses.



“Probablemente el verano se extienda a mayo y algunos días de junio y esa situación puede provocar que tengamos una bajada de horarios más drástica que otros años”, expresó Hernández.



Francisco Argeñal, jefe del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), informó que el fenómeno de El Niño ya inició y que se estima que sea de una intensidad débil.



Problemas de envío de agua

La evaporación es otro problema, se estima que durante el verano se pierdan dos millones de metros cúbicos en los embalses. Y por la presencia del lirio acuático se pierda un millón de metros cúbicos.



Los pobladores de 15 colonias capitalinas suministradas por La Concepción se alarmaron desde el domingo porque no recibieron el vital líquido.



Por ejemplo, Joselyn Espinal, vecina del sector 5 del Hato de Enmedio no pudo llenar su pila, pues debido a una falla en el sistema eléctrico que afectó parte de la maquinaria no se pudo cumplir con el horario, por lo que se hará compensación de horas en estas zonas.