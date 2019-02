Por baja matrícula reordenarán a los docentes del Distrito Central

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante la baja matrícula que registran las jornadas nocturnas de algunos centros educativos de la capital, las autoridades de Educación reorganizarán al personal docente a finales de febrero.



Las autoridades de la Dirección Departamental de Educación informaron a EL HERALDO que los maestros serán trasladados a las jornadas que mayor demanda presente la institución educativa.



Aseguraron que no se trata de afectar al maestro, ya que la disminución de la matrícula no es responsabilidad del cuerpo docente.



“La matrícula en jornadas nocturnas se mantiene en todo el mes de febrero; una vez que culminen, ya tenemos comisiones con supervisores que llegarán a los centros educativos para reordenar a los maestros de acuerdo a la cantidad de alumnos, pues lo que no se quiere es cerrar la jornada nocturna”, explicó Napoleón Bonilla, titular de la Departamental de

Francisco Morazán.



El funcionario recordó el caso de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que apenas tuvo una matrícula de siete alumnos el año anterior.



“No es rentable para el Estado tener esa población, si este año llegan jóvenes a matricularse, la jornada no se podrá cerrar, no vamos a sacrificar a las personas que quieran superarse”, aseguró el entrevistado.



Extremo descenso

Otro caso que no está aislado de la realidad es la matrícula del Instituto Héctor Pineda Ugarte, ubicado en la colonia Hato de En medio.



Los maestros están preocupados y alarmados, pues este reconocido centro de educación media solo contabiliza 70 alumnos en el área vespertina, mientras que en la jornada nocturna tienen un registro de 30 estudiantes.



“La inseguridad, la economía y otros factores han desencadenado el desplome de la matrícula. En 2010 la jornada vespertina tenía una inscripción de más de 1,000 jóvenes”, aseveró una docente del centro educativo. La jornada matutina es la más completa con un registro de 600 educandos.