Un total de 18 familias siguen albergadas en la aldea Suyapa de la capital de Honduras

Elvis Mendoza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Por estándares internacionales de salubridad, las personas solo pueden estar albergadas por un máximo de 72 horas.



Pero esta situación no es así, con las 18 familias que desde octubre permanecen en el Centro de Educación Básica Monseñor Jacobo Cáceres, de la aldea Suyapa.



Las 61 personas que conforman los grupos familiares han hecho de las aulas de clase un hogar temporal.



“Ya llevamos casi dos meses acá, no hemos podido salir porque no tenemos dónde ir, nuestras casas están destruidas, con las paredes y piso rajados y en cualquier momento se pueden caer”, expresó Soani Bonilla, una de las albergadas.



Los cubículos donde hubo sillas y estantes llenos de libros, desde hace un par de meses sirven como habitaciones donde hay camas, muebles y refrigeradoras.



Las personas que se albergan en este centro educativo son las que de forma voluntaria desalojaron sus hogares por la reactivación de una falla geológica en el sector 4 de la aldea Suyapa.



“Las autoridades del patronato ya cedieron tres predios, donde según el espacio se pueden reubicar cierta cantidad de familias”, manifestó Bonilla. En algunas aulas han decorado con árboles navideños.



Reubicación

Por parte de las autoridades de la Alcaldía Municipal existe un plan para reubicar a estas familias.



Por lo que en los terrenos que hay disponibles en la zona se han realizado unos estudios de suelo.



“Estamos esperando que la Unidad de Gestión de Riesgos nos entregue los informes para conocer la estabilidad de los terrenos”, expresó José Ramón Anariba, jefe de Alerta Temprana de la comuna capitalina.



Además, se conoció que el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Idecoas) será el encargado de la construcción de las viviendas.



“El objetivo es reubicar a las familias antes de que comiencen las clases el próximo año”, agregó Anariba.