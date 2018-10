Realizan simulacro en cerro El Berriche tras 20 años del huracán Mitch

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde El Berrinche donde se perdió la colonia Soto en la capital de Honduras, la mañana de este martes autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) a través de un simulacro recordaron a todas las personas que fueron víctimas de la furia del huracán Mitch.



"Con el huracán Mitch en 1998 cayeron unos 800 milímetros de agua, con las lluvias que tuvimos en este mes de octubre tuvimos 400 milímetros, afortunadamente no hemos vuelto a tener esa cantidad de precipitación en el país", aseguró el Ministro comisionado Nacional de Copeco, Lisandro Rosales.





Los rescatistas procuraron revivir muy bien las escenas.



Añadió que: "La práctica hace la perfección y la práctica es algo que hacemos constantemente las instituciones de primera respuesta para dar una pronta solución a la ciudadanía. Tenemos que estar listos ante cualquier eventualidad".



A la actividad que se desarrolló, después de 20 años del inolvidable fenómeno climático que cobijó a los hondureños en una enorme tragedia, llegaron unos 2,500 jóvenes para presenciar el simulacro que demostró la historia de Honduras luego del Mitch.





Algunos jóvenes tuvieron participación en el simulacro.







Por otra parte, el subcomisionado de Copeco, Julio Quiñonez reiteró que actualmente El Berrinche no es una zona habitable y que tienen la responsabilidad de no permitir que los ciudadanos vuelvan a poblar la zona y expongan sus vidas.



Enfatizó en que no han dejado de monitorear ni darle el mantenimiento que el sitio necesita.



El Berrinche, un doloroso recorrido

Algunos estudios realizados por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) revelan que con el huracán Mitch se dieron los primeros deslizamientos en el país.



Además, que el paso del huracán Fifí en 1974 y el Mitch en 1998, pusieron al descubierto que las ciudades gemelas estaban en riesgo de desaparecer.



No cabe que duda que, en ese entonces, muchas personas imaginaron morir soterradas por el deslizamiento de El Berrinche y que ahora recuerdan cómo en ese año el Mitch desató su furia contra de centenares de vecinos de la colonia Soto.



