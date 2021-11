Facebook cambia su nombre: ¿Qué es el metaverso y cómo funciona?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El término “metaverso” es la última palabra de moda que ha capturado la imaginación de la industria de la tecnología, hasta el punto en que una de las plataformas de internet más conocidas cambiará de nombre para mostrar su aceptación de la idea futurista.

La noticia del director general de Facebook, Mark Zuckerberg, de que va a cambiar el nombre de su empresa por el de Meta Platforms Inc. o Meta para abreviar, podría ser lo más importante que ha ocurrido con el metaverso desde que el escritor de ciencia ficción Neal Stephenson acuñó el término para su novela de 1992 “Snow Crash”.



Pero Zuckerberg y su equipo no son los únicos visionarios de la tecnología con ideas sobre cómo debería tomar forma el metaverso, que empleará una mezcla de realidad virtual y otras tecnologías. Y algunos de los que ya llevan tiempo pensando al respecto están preocupados por un nuevo mundo ligado a un gigante de las redes sociales que podría tener acceso a aún más datos personales y al que se acusa de no detener la proliferación de peligrosa desinformación y otros daños en línea que agravan los problemas del mundo real.

LEA: Facebook cambia el nombre de su casa matriz por Meta

¿Qué es el metaverso?

Piense en él como si internet cobrase vida, o al menos se viera en tres dimensiones. Zuckerberg lo ha descrito como un “entorno virtual” al que se puede entrar, en lugar de mirar una pantalla. Básicamente es un mundo infinito de comunidades virtuales interconectadas en el que la gente puede reunirse, trabajar y jugar con dispositivos de realidad virtual, gafas de realidad aumentada, aplicaciones en smartphones y otros dispositivos. También incluirá otros aspectos de la vida digital, como compras y redes sociales, según Victoria Petrock, analista que sigue tecnologías emergentes. “Es la próxima evolución de la conectividad, donde todas esas cosas empiezan a unirse en un universo integrado que imita al nuestro, de modo que vives tu vida virtual de la misma forma que vives tu vida física”, dijo.



Entre las cosas que podrá hacer en el metaverso se hay actividades como asistir a un concierto virtual, hacer un viaje a través de internet y comprar y probarse ropa digital. El metaverso también podría cambiar el teletrabajo en medio de la pandemia de coronavirus. En lugar de ver a los colegas en la cuadrícula de una videollamada, los empleados podrían verlos de forma virtual. Facebook ha lanzado un software de reuniones para empresas llamado Horizon Workrooms que puede utilizarse con sus dispositivos Oculus de realidad virtual, aunque las primeras críticas no han sido muy buenas.

+: Facebook pagará USD 14 millones tras demanda de EEUU por discriminación laboral

Facebook desde esta semana ha pasado a llamarse Meta. Foto: Cortesía

Los dispositivos cuestan 300 dólares o más, lo que deja las experiencias más avanzadas del metaverso lejos del alcance de muchos. Los que puedan permitírselo podrían utilizar sus avatares para moverse por los mundos virtuales creados por diferentes compañías. “Buena parte de la experiencia del metaverso va a girar en torno a poder teletransportarse de una experiencia a otra”, dijo Zuckerberg.



Las empresas tecnológicas aún tienen que determinar cómo conectar sus plataformas entre sí. Hacer que funcione requerirá que las plataformas rivales de tecnología se pongan de acuerdo sobre una serie de estándares para que no haya “gente en el metaverso de Facebook y otra gente en el metaverso de Microsoft”, dijo Petrock.

¿Es el metaverso un proyecto solo de Facebook?

No. Otras empresas que hablan del metaverso son Microsoft y el fabricante de chips Nvidia. Las empresas de videojuegos también están en la vanguardia. Epic Games, la empresa detrás del popular juego Fortnite, ha reunido 1,000 millones de dólares de los inversionistas para ayudar a sus planes de largo plazo para construir el metaverso. La plataforma de videojuegos Roblox es otro actor a tener en cuenta, que ha descrito su visión del metaverso como un lugar donde “la gente puede reunirse dentro de millones de experiencias tridimensionales para aprender, trabajar, jugar, crear y socializar”. Las marcas de consumo también quieren entrar. La firma italiana de moda Gucci colaboró en junio con Roblox para vender una colección de accesorios sólo digitales. Coca-Cola y Clinique han vendido productos digitales promocionados como una base del metaverso.

+: Facebook anuncia nuevos controles para sus plataformas

Preocupaciones por la privacidad

La adopción del metaverso por parte de Zuckerberg contradice hasta cierto punto un principio central de los entusiastas del universo digital. Ellos ven el metaverso como la liberación de la cultura en línea de plataformas tecnológicas como Facebook, que asumieron la propiedad de las cuentas, fotos, publicaciones y listas de reproducción de las personas y comercializaron lo que obtuvieron de esos datos.



“Queremos poder movernos por internet con facilidad, pero también queremos hacerlo de forma que no se nos rastree ni se nos controle”, afirma el empresario Steve Jang, socio director de Kindred Ventures, que se dedica a la tecnología de las criptomonedas.



Parece claro que Facebook quiere llevar al metaverso su modelo de negocio, basado en utilizar datos personales para vender publicidad dirigida. “Los anuncios publicitarios seguirán siendo una parte importante de la estrategia en la parte de medios sociales de lo que hacemos, y probablemente también seguirán siendo una parte significativa del metaverso”, dijo Zuckerberg en la última presentación de resultados de la firma.

TAMBIÉN: Facebook y Ray-Ban presentan gafas 'inteligentes'