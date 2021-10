Facebook se borró del internet, posible explicación de la caída de las redes sociales  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A falta de un informe oficial, varios expertos en el tema salieron a explicar la posible causa de la caída de Facebook, WhatsApp e Instagram que estuvieron sin servicios por más de seis horas a nivel mundial.



“Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente”, dice Andy Stone, responsable de comunicaciones de Facebook a través de su cuenta de Twitter.



