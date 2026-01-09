La IA en innovaciones prácticas como pantallas, robots y gafas, en CES 2026

Las Vegas, Estados Unidos.- No es una mirada al futuro. La Inteligencia Artificial (IA) ya forma parte de lo cotidiano mostrándose como una herramienta que le facilita la vida a los seres humanos. Expertos vaticinan que para el 2030 la IA tendrá más de 5.000 millones de usuarios Y eso es lo que se vivió en la la Feria de Electrónica de Consumo CES 2026, donde la IA dominó las innovaciones del evento que inició el 6 de enero y concluye este día en Las Vegas Convention Center, un enorme recinto ferial que ha reunido estos días a más de 4,500 expositores, que presentaron sus productos y servicios para este año. EL HERALDO hizo un recorrido por los stands donde las grandes marcas le apostaron a innovaciones prácticas y cada vez más cercanas al consumidor común, que saldrán a la venta este año.

Ahí en medio de un mar de personas que invaden la ciudad que nunca duerme: Las Vegas, Nevada, el CES 2026 encendió las luces de lo que los consumidores tendrán disponible este año en temas de tecnología, electrodomésticos para el hogar, estilo de vida, entre otros. Durante varias horas de recorrido conociendo innovaciones de 4,500 marcas en tres escenarios: Las Vegas Convention Center y los hoteles Venice y Whyn, el CES 2026 se resume IA en pantallas, robots, dispositivos móviles y robots, entre otros.

Robots y más robots

Si de robots se habla, estos reinaron en el CES 2026. Desde CLOiD, el robot para tareas domésticas con inteligencia artificial, diseñado para realizar y coordinar labores con electrodomésticos conectados, como sacar la leche del refrigerador, meter la comida en el horno, preparar el desayuno, lavar y doblar la ropa después del secado. Un boot que habla 46 idiomas sobre cualquier tema y que hasta bromeó en una conversación en español con el equipo de EL HERALDO: “Vienes desde muy lejos al CES”. El robot atiende el mismo el stand de su marca e interactúa con quienes le hacen preguntas a través de un micrófono.

En el recorrido está también el panda que sigue a las personas mientras lo graban, como cualquier mascota que salta mientras la acarician. Robots humanoides que mueven las manos, los ojos, siguen a los visitantes con la mirada y hasta hablan. Perros mecánicos que se paran en dos patas, dan saltos y hacen todo tipo de piruetas, manos mecánicas, máquinas que mueven bloques y mueven papas fritas sin quebrarlas. También un robot que se mueve como bailarín profesional imitando casi a la perfección los movimientos humanos; un robot que juega a los dados, otro que abraza a las personas y una muñeca sexual que se convirtió en la más buscada del área de estilo de vida.

Pantallas para vivir el fútbol

Todas las marcas apuestan este año a las pantallas, de cara Mundial de Futbol 2026. La más destacada es sin duda la Micro RGB de 130 pulgadas de Samsung, que representa un enorme salto en escala y calidad de imagen. Este televisor tiene un diseño Timeless Frame que minimiza las distracciones y permite que la imagen ocupe un lugar central con una elegancia discreta. Y una fuente de luz RGB de tamaño micro que genera una calidad de imagen natural. También se presentaron pantallas mini led, dispositivos plegables compactos de 13,3 pulgadas, proyectores portátiles, pantallas gaming y una serie de propuestas de audio con integración IA para que los usuarios vivan la pasión del mundial. Y si de teléfonos se habla, el dispositivo más esperado este 2026 es el Galaxy Z TriFold que consta de tres paneles plegables, que cuando se extienden se convierten en una tableta de 10 pulgadas, permitiendo tener tres aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Además, cinco cámaras, incluida la principal de 200 megapíxeles.

Hogares conectados y salud

Muchas marcas también llevaron al siguiente nivel la tecnología para el hogar, integrando hogares interconectados a través de IA, robots que doblan ropa, lavadoras, secadoras, aspiradoras y refrigeradoras que se integran a través de aplicaciones. Hasta gafas inteligentes que van desde la nueva versión de Meta Ray-Ban Display en la que el usuario puede leer los mensajes en tiempo real sin utilizar el teléfono o ser un teleprompter personal.