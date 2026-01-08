Tendencias y cambios en la industria de los juegos y el entretenimiento móvil de cara al 2026

El mercado de juegos móviles en Latinoamérica atraviesa un periodo de crecimiento acelerado. Según una investigación realizada por Games Forum, en 2024, la región experimentó un crecimiento de las instalaciones de alrededor del 8% y un aumento de las sesiones de juego del 5% al ​​7%. En 2026, se espera que el interés por los juegos y el entretenimiento móvil continúe creciendo, impulsado por el auge de los juegos de tragamonedas Hacksaw los cuales, pertenecientes a la industria del juego en línea, atraen a los usuarios gracias a gráficos llamativos y mecánicas avanzadas. Otras tendencias como la creciente adopción de la inteligencia artificial y la popularidad de tiendas de desarrolladores de juegos independientes también jugarán un papel importante en el sector.

Juegos de azar como parte fundamental del entretenimiento digital

En los últimos años, las plataformas en línea de juegos de azar se han vuelto populares alrededor del mundo. Antes de su digitalización, jugar al poker, la ruleta o a juegos de tragamoneda era una actividad limitada al público frecuentador de casinos terrestres. Sin embargo, en la actualidad, los proveedores de juegos de azar se enfocan en crear productos que atraen no solamente a los apostadores, sino que también a los internautas que buscan una fuente de entretenimiento digital. En este ecosistema de crecimiento e innovación digital, proveedores como Hacksaw Gaming, Pragmatic Play y No Limit City se han convertido en las marcas más respetadas y reconocidas en la industria. Así mismo, el sector del juego en línea ha evolucionado paralelamente a tecnologías emergentes. El cripto casino online , por ejemplo, facilita depósitos y retiros rápidos con monedas digitales como Bitcoin, Ethereum y Litecoin, entre otras, además de garantizar juegos justos gracias a la tecnología blockchain.

Inteligencia artificial para simplificar tareas creativas y recopilar datos

Desde la introducción de chatbots con modelos de lenguaje como ChatGPT y modelos de generación imágenes como Dall-E, la inteligencia artificial (IA) ha transformado a numerosas industrias, incluyendo la de los juegos y el entretenimiento móvil. Debido a que esta tecnología se encuentra en evolución constante, es difícil determinar cómo impactará el futuro del sector. Sin embargo, los expertos aseguran que la IA continuará jugando un rol importante en la manera en que interactuamos y consumimos contenido y fuentes de entretenimiento. Por un lado, se estima que más del 50% de las tareas creativas serán realizadas mediante asistencia de inteligencia artificial o generadas íntegramente por ella en 2026. Por otro lado, se habla de “la fatiga de la IA” ya que las redes sociales están sobrecargadas de imágenes sintéticas y la gente sigue siendo capaz de identificar (y rechazar) contenido generado por máquinas. En el ámbito de los videojuegos móviles, se ha visto creciente interés de las corporaciones tecnológicas en el flujo de datos proveniente del gaming. A diferencia de otros sectores, los videojuegos generan información detallada sobre: modelos de toma de decisiones, psicología del usuario bajo presión y comportamientos de resolución de problemas. Este intercambio representa un cambio en la dinámica financiera: mientras que inicialmente el gaming invertía en IA para mejorar sus productos, ahora son las empresas de inteligencia artificial las que buscan invertir en el sector para acceder a sus ricos ecosistemas de datos conductuales.

Oleada de tiendas independientes y ventas directas