TikTok también reporta problemas de conexión en varios países del mundo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Usuarios de TikTok, la red social de videos cortos, reportaron fallas en su sistema tan solo horas después del infortunio que sufrió WhatsApp, Facebook e Instagram en horas de la mañana de este lunes.

Lo curioso es que la caída de TikTok se reportó en algunos países del mundo, mientras que la falla en el funcionamiento de las demás apps arrasó parejo generando una avalancha de reclamos que impactó en Twitter, pues esta app no presentó problema alguno.

Según el portal especializado DownDetector, entre los países donde no funciona la aplicación china están Estados Unidos, Rusia, Italia, Alemania y Reino Unido.

User reports indicate TikTok is having problems since 1:29 PM EDT. https://t.co/XTqQicEGuf RT if you're also having problems #tiktokdown — Downdetector (@downdetector) October 4, 2021

Gran parte parte de los casi 700 millones de usuarios de TikTok reportaron no poder abrir la aplicación, algunos sí pudieron pero los videos no cargaron y tampoco en la página web.

Hasta el momento, se desconoce las razones de las fallas en las diversas plataformas, aunque se especula que se trata de problemas en el DNS, el sistema de nombres de dominios en internet. Asimismo, se descartó un posible hackeo y algunos ya han comenzado a realizar teorías sobre el Pandora Paper's.

En el caso de las apps de Mark Zuckerberg, informaron que están trabajando para volver a la normalidad, por lo que pidieron paciencia a sus usuarios.

Por otro lado, una gran cantidad de internautas migraron a Telegram para seguir en comunicación con los suyos.

