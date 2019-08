Facebook quiere cambiar los nombres de Instagram y WhatsApp

'Instagram from Facebook' y 'WhatsApp from Facebook' serán los nuevos nombres de las famosas aplicaciones. Foto: AP

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Facebook anunció que cambiaría los nombres de Instagram y WhatsApp para aumentar su vinculación con la empresa.



"Instagram from Facebook" y "WhatsApp from Facebook" serán los nuevos nombres de las famosas aplicaciones.



Los cambios se deben a que Mark Zuckerberg, el CEO de las empresas, siente que Facebook no ha recibido el reconocimiento que merece por el éxito de ambas aplicaciones desde que las compró.



Desde que Facebook entró en la polémica sobre los datos de los usuarios que fueron usados por Cambridge Analytica ha decaído.



Los expertos aseguran que esto podría perjudicar el crecimiento de las aplicaciones debido al recelo que los usuarios tienen con Facebook.

