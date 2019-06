Los videos que prohíbe YouTube desde este miércoles

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- YouTube anunció este miércoles la prohibición de videos que promuevan o glorifiquen el racismo y la discriminación, así como aquellos que nieguen eventos documentados, como el Holocausto o la matanza en la escuela de Sandy Hook.



El anuncio de la plataforma de videos de Google se enmarca en una serie de acciones del sector para filtrar contenido odioso o violento que han disparado los llamados a una regulación más severa.



"Hoy estamos dando un nuevo paso en nuestra política contra el discurso de odio, prohibiendo en forma específica los videos que aleguen que un grupo es superior para justificar la discriminación, segregación o exclusión basada en la edad, género, raza, casta, religión u orientación sexual", señaló YouTube en su blog.



La norma entra en vigor este miércoles pero "llevará tiempo para que nuestros sistemas se actualicen por lo que la cobertura se ampliará gradualmente en los próximos meses".



Las nuevas normas incluyen, por ejemplo, la prohibición de "videos que promuevan o glorifiquen la ideología nazi, que por naturaleza es discriminatoria", agrega el blog.



También indica que YouTube retirará contenidos que "nieguen la existencia de hechos violentos cuya existencia haya sido probada, como el Holocausto o la matanza en la escuela elemental de Sandy Hook".



Medidas más severas

En enero, YouTube dijo que dejaría de recomendar videos engañosos, como los que afirman que la Tierra es plana, promuevan teorías falsas sobre los ataques del 11 de septiembre de 2001 o la matanza de Sandy Hook en Connecticut. Pero no llegó a prohibirlos.



YouTube dijo que buscaría maneras de mantener parte del contenido violento para ponerlo a disposición de los investigadores.



Es probable que la última medida elimine numerosos "canales" que la plataforma utiliza para su monetización.



"Los canales que sobrepasan nuestras políticas de odio se suspenderán del programa YouTube Partner, lo que significa que no pueden publicar anuncios en su canal o usar otras funciones de monetización".



A principios de este año, Facebook anunció que prohibiría los elogios o el apoyo al nacionalismo y supremacismo blanco como parte de medidas severas contra el discurso de odio.



Las medidas tomadas por las redes sociales han generado críticas entre los activistas de derecha en Estados Unidos, y el presidente Donald Trump ha afirmado que las plataformas en línea buscan suprimir las voces conservadoras.



YouTube no reveló los nombres de ningún grupo o canal que podría ser prohibido.



La medida de YouTube se produce después de una controversia que ilustra las diferencias en las apreciaciones.



Carlos Maza, un periodista gay e hispano del sitio de noticias Vox, se indignó el martes por la negativa de YouTube a eliminar los videos de un comentarista de extrema derecha, Steven Crowder, quien se burla repetidamente de sus orígenes y orientación sexual.



"Como plataforma abierta, es crucial para nosotros permitir que todo, desde creadores hasta periodistas y presentadores de programas satíricos, expresen sus opiniones como parte de nuestro acuerdo. Las opiniones pueden ser muy ofensivas, pero si no violan las reglas, permanecen en nuestro sitio", escribió el equipo de YouTube en Twitter.