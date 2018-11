No deje que la diabetes le haga mal

Estadísticas resaltan que uno de tres adultos mayores a 20 años tienen prediabetes, y nueve de cada diez no saben que la tienen.

Tegucigalpa, Honduras

Hablar de diabetes es hablar de un abanico de enfermedades que son el resultado de un exceso de azúcar en la sangre. A su vez, esta puede ser del tipo mellitus 1, 2, o gestacional, incluida la prediabetes.



En el marco del Día Mundial de la Diabetes, Superguía Salud conversó con el endocrinólogo Mario Valdés Laínez sobre el origen, las señales de alerta, los factores de riesgo, los tratamientos médicos y las medidas de prevención a tomar en cuenta sobre el manejo de esta enfermedad.



En primera instancia, el médico explicó que su desencadenamiento proviene principalmente de un factor hereditario. Según él, aquellos que tengan un familiar cercano que haya sido diagnosticado con este padecimiento son los candidatos más vulnerables a desarrollarlo en algún momento de su vida.



El experto alertó que “si pesa más de nueve libras al nacer, tiene un mayor riesgo de presentar diabetes; y si en la misma condición refleja un peso menor de cuatro libras, también puede tener alteraciones metabólicas incluido este mal; sin mencionar que si durante el embarazo la mujer desarrolla diabetes gestacional, es probable que presente mayor riesgo de ser diabética en un futuro”.



A raíz de lo anterior, es factible deducir que la genética es un elemento predisponente, sin embargo, también existen factores ambientales que influyen en el surgimiento de la diabetes. Entre estos se encuentran los malos hábitos alimenticios, que muchas veces traen como consecuencia sobrepeso y obesidad.



“El desarrollo de la enfermedad comienza con la resistencia a la insulina, de ahí el origen de algunos factores como la alteración de la glucosa en ayunas, o sea, el valor normal de esta es de 70 a 100, pero si en ayunas tiene más de 100 y menos de 125, ya podríamos estar hablando de prediabetes”, informó el especialista.



En este caso, no hay síntomas de alerta, pero sí factores de riesgo. Dentro de estos es imposible obviar que entre más alto sea el peso de la persona, mayor es su riesgo de desarrollar la enfermedad; y cuanto más contras se combinan, la llegada de la diabetes se vuelve un hecho casi seguro.



¿Alternativas?

“Desgraciadamente, dentro del diagnóstico conocido de pacientes con diabetes un 50% de estos ya tienen algún tipo de complicación, que generalmente es una retinopatía diabética, con una alta probabilidad de desencadenar alteraciones al nivel del riñón”, explicó Valdés.



El endocrinólogo argumentó que existen diversas opciones de tratamientos según cada tipología, pero que el problema radica en que Honduras no cuenta con un sistema de salud que permita el acceso a los mejores tratamientos, debido a que tienen un alto costo.



“Como especialistas hemos asistido a conferencias en donde se ha demostrado que invertir en buenos medicamentos para el manejo de la enfermedad disminuye los costos de la manipulación de complicaciones. Entre más dejemos que la salud de un paciente se complique, mayores van a ser los costos en su tratamiento, por lo que lo mejor es prevenir el mal”, apuntó Valdés.



No obstante, para su diagnóstico los médicos pueden utilizar tres diferentes pruebas de laboratorio que miden el nivel de glucosa en la sangre. Estas son hemoglobina glicosilada (HbA1c), prueba de la glucosa en ayunas (GPA), y prueba oral de tolerancia a la glucosa (OTG).