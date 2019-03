El hábito de los emprendedores de éxito

Tegucigalpa, Honduras

“Los hábitos del hombre forjan su propia fortuna”, define un viejo aforismo enunciado por Publilius Syrus, palabras que se mantienen frescas casi 2,000 años después.

Si bien es cierto una buena idea, la formación necesaria y un plan de negocios correctamente ejecutado es toral, los hábitos determinan el éxito o el fracaso de una empresa o idea de negocio. Y para ejemplo, en esta edición recopilamos las prácticas que llevaron a seis de los más reconocidos empresarios a la cúspide.



1. Bill Gates

Ser un ávido lector, sumado a su sed insaciable por aprender, han convertido a Bill Gates en el arquitecto de una de las compañías de mayor influencia en la historia, Microsoft. Gates tiene el hábito de leer un libro cada semana y una de sus técnicas es apartar cada día una hora completa para leer, ya sean libros en formato impreso o digital. Una hora le da el espacio suficiente para meditar en la información que lee y aplicar su valor a su propia vida y emprendimientos. Aún después de haber donado la mitad de su fortuna a su fundación Bill & Melinda Gates, sigue siendo uno de los billonarios más poderosos y reconocidos del mundo.



2. Jeff Bezos

Pocos empresarios son expertos en productividad como el norteamericano Jeff Bezos, fundador de Amazon y actualmente el hombre más rico del mundo con una fortuna valorada en 145.1 billones de dólares. Como tal, necesita estar en el mejor estado mental constantemente. ¿Cómo lo logra? Además de alimentarse de forma saludable, Bezos enfatiza que dormir cada noche ocho horas completas le aporta claridad mental, mayor energía y un estado anímico calmado para discernir mejor cómo dirigir sus empresas. Pese a ser experto en negociar, sus ocho horas de sueño son no negociables.



3. Carlos Slim Helú

América Móvil, el consorcio telefónico más poderoso en Latinoamérica, es sólo una de las más de 100 empresas dirigidas por Carlos Slim Helú. Una de las principales prácticas de este empresario mexicano de origen libanés es mantener una actitud positiva y no escuchar a sus detractores, aún ante panoramas convulsivos. Citando sus palabras: “Todos los tiempos son buenos tiempos para los que saben cómo trabajar y tienen las herramientas para hacerlo (...). Cuando vives para las opiniones de los demás, estás muerto”.



4. Steve Jobs

Sea referente a qué se comerá, vestirá, qué ruta tomará o cómo dirigirá su empresa, cada día todas estas decisiones tienen algo en común: agotan la energía mental. Steve Jobs, orquestador de la afamada compañía Apple y el hombre detrás de sus productos, sabía a la perfección que su capacidad de tomar decisiones excelentes era finita. Reconociendo tal limitación, simplificó su vida al grado de eliminar de su rutina las cosas menos importantes para emplear sus recursos mentales eficientemente hacia el crecimiento de sus empresas. Uno de sus más icónicos hábitos fue utilizar el mismo estilo de vestir cada día: camisa negra cuello-tortuga, blue jeans y tenis blancos; así tenía una decisión menos que tomar diariamente. Pocos objetarían que el mundo agradece a Steve Jobs que haya empleado dicha energía mental en diseñar aparatos como los hoy imprescindibles smartphones, y no en qué ropa iba a ponerse a diario. Mark Zuckerberg, creador de Facebook, ha imitado exitosamente este hábito.



5. Richard Branson

Sir Richard Branson tiene 68 años, pero posee la energía de un adolescente. ¿Qué hace el magnate del Grupo Virgin para mantener esa estamina? Branson sigue el hábito de ejercitarse a diario. Adicto al kite-surfing, ciclismo, natación y las carreras de maratón, Branson se levanta muy temprano, cuando todos aún duermen, y se ejercita para liberar endorfinas. Cuando regresa de sus ejercicios matutinos, está listo para atender las peripecias de ser uno de los billonarios más notables del mundo y hacer crecer su emporio.

La ciencia indica que se requiere un mínimo de tres semanas para romper con viejos hábitos, y unos 66 días para desarrollar nuevas prácticas. Comience hoy, que luego verá los frutos para usted y su compañía.

6. Elon Musk

Ciudadano del mundo, el excéntrico y polémico Elon Reeve Musk tiene, a sus 47 años, el poder que sólo un Tony Stark de la vida real podría poseer. Con su revolucionaria Tesla Inc. está electrificando al mundo automotriz, y con SpaceX pretende llevar, comercialmente, al hombre al planeta Marte por primera vez. Esto sin mencionar PayPal, The Boring Company y OpenAI, empresas innovadoras de marcado éxito. Con tal gama de emprendimientos, no es extraño que uno de sus hábitos es constantemente autoanalizarse. Dicho por él: “Piensa constantemente en cómo podrías mejorar cada cosa en tu empresa y siempre cuestiónate a ti mismo”.