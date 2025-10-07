  1. Inicio
  2. · Utilidad
  3. · Empleos

5 errores digitales que matan su reputación laboral (y cómo evitarlos)

La buena etiqueta ya no se limita a dar la mano o recordar decir “gracias”;se trata de cómo escribimos, respondemosy respetamosa través de herramientas

  • 07 de octubre de 2025 a las 09:45
5 errores digitales que matan su reputación laboral (y cómo evitarlos)

Deténgase un momento y analice su forma de interactuar con sus compañeros y colaboradores en la oficina.

 Foto: Shutterstock

Tegucigalpa, Honduras.- La oficina siempre ha sido un escenario donde la profesionalidad y la cortesía se encuentran. No obstante, en un mundo actual de bandejas de entrada saturadas, notificaciones constantes y reuniones virtuales interminables, los modales tradicionales han adquirido una forma digital y, a veces, todo esto termina por hacer que lo profesional y lo amable se polaricen en equidistancias infranqueables.

Cuando la oficina se resquebraja en silencio: la deriva oculta de la desilusión laboral

De hecho, la velocidad de la tecnología a menudo nos tienta a omitir el toque humano. En vista de lo anterior, ¿cómo puede usted mantener el profesionalismo y la amabilidad en la oficina moderna? A continuación, sírvase tomar nota de algunas prácticas esenciales que le facilitarán mantener dicho equilibrio:

1. Escriba correos con respeto

El automatismo moderno puede hacernos olvidar que nuestros correos van dirigidos a seres humanos con sentimientos. Evite la brusquedad. Un saludo cordial y un breve reconocimiento al esfuerzo del destinatario pueden transformar un mensaje frío en uno considerado.

Esto no significa que deba endulzar su mensaje innecesariamente. Simplemente mantenga siempre el trato cordial y respetuoso como su sello particular y, muy importante, cuide su ortografía.

2. Use la mensajería instantáneacon prudencia

Herramientas como WhatsApp o Telegram son muy eficaces, pero no exija respuestas inmediatas a menos que sea urgente. Respetar la concentración y el espacio de los demás es tan valioso como respetar su tiempo en persona.

El rol del estrés financiero en su salud

3. Practique buenos modalesen reuniones virtuales

Manténgase atento y evite realizar múltiples tareas frente a la cámara. Huelga decir que ser puntual es crucial. Como indica el Journal of Business and Psychology, “la percepción de profesionalismo en entornos virtuales está estrechamente vinculada a la atención y al compromiso visual”.

Si los demás tienen su cámara encendida y usted no tiene una razón de peso para no encenderla, no sería ético tener su cámara apagada. Si por alguna razón no le es posible, pida disculpas a los asistentes de antemano.

4. Proteja los límites entre trabajo y vida personal

Si debe enviar un correo fuera del horario laboral, indique claramente que no se espera una respuesta inmediata. Esta pequeña cortesía ayuda a preservar el descanso y bienestar de sus colegas. Fortalezca su empatía y eso le hará ganar el respeto de sus colaboradores.

5. Sea auténtico, peroprofesional

Los emojis, stickers o un toque de humor pueden humanizar la comunicación, pero la claridad y el respeto deben prevalecer siempre, por lo que sea juicioso respecto de cuándo y cómo salpicar de humor digital sus mensajes. Para todo hay un momento y lugar.En América Latina, la etiqueta suele adoptar una forma más cálida debido a nuestra idiosincrasia.

Como señala Harvard Business Review: “La palabra escrita en formato digital a menudo carece de matices de tono y, sin cuidado, la civilidad puede perderse fácilmente en la traducción”. ¿Ha sido usted víctima de este descuido o ha causado incomodidad a otros por alguna displicencia suya en este aspecto?

Como señala Harvard Business Review: “La palabra escrita en formato digital a menudo carece de matices de tono y, sin cuidado, la civilidad puede perderse fácilmente en la traducción”. ¿Ha sido usted víctima de este descuido o ha causado incomodidad a otros por alguna displicencia suya en este aspecto?

 (Foto: Shutterstock)

Los saludos suelen ser efusivos y las pequeñas conversaciones junto con la conexión humana se consideran esenciales para la colaboración y hasta para abrir puertas.

Incluso en espacios digitales, incorporar esta calidez cultural (reconociendo cumpleaños, compartiendo palabras amables o saludando con sinceridad) fortalece el trabajo en equipo y mantiene la autenticidad.Los líderes, en particular, marcan la pauta.

Cuando los gerentes y puestos de mando modelan cortesía, respetan los horarios y valoran las contribuciones, inspiran una cultura en la que la amabilidad es la norma y todo fluye para el bien colectivo. Los colaboradores, a su vez, construyen este ambiente mediante pequeños gestos diarios que demuestran respeto por los demás y diligencia en sus asignaciones

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Lourdes Alvarado
Lourdes Alvarado
Periodista

Licenciada en Periodismo por la UNAH. Content creator, proofreading, desarrollo en medios digitales, visuales e impresos.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias