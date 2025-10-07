5 errores digitales que matan su reputación laboral (y cómo evitarlos)

Tegucigalpa, Honduras.- La oficina siempre ha sido un escenario donde la profesionalidad y la cortesía se encuentran. No obstante, en un mundo actual de bandejas de entrada saturadas, notificaciones constantes y reuniones virtuales interminables, los modales tradicionales han adquirido una forma digital y, a veces, todo esto termina por hacer que lo profesional y lo amable se polaricen en equidistancias infranqueables.
De hecho, la velocidad de la tecnología a menudo nos tienta a omitir el toque humano. En vista de lo anterior, ¿cómo puede usted mantener el profesionalismo y la amabilidad en la oficina moderna? A continuación, sírvase tomar nota de algunas prácticas esenciales que le facilitarán mantener dicho equilibrio:
1. Escriba correos con respeto
El automatismo moderno puede hacernos olvidar que nuestros correos van dirigidos a seres humanos con sentimientos. Evite la brusquedad. Un saludo cordial y un breve reconocimiento al esfuerzo del destinatario pueden transformar un mensaje frío en uno considerado.
Esto no significa que deba endulzar su mensaje innecesariamente. Simplemente mantenga siempre el trato cordial y respetuoso como su sello particular y, muy importante, cuide su ortografía.
2. Use la mensajería instantáneacon prudencia
Herramientas como WhatsApp o Telegram son muy eficaces, pero no exija respuestas inmediatas a menos que sea urgente. Respetar la concentración y el espacio de los demás es tan valioso como respetar su tiempo en persona.
3. Practique buenos modalesen reuniones virtuales
Manténgase atento y evite realizar múltiples tareas frente a la cámara. Huelga decir que ser puntual es crucial. Como indica el Journal of Business and Psychology, “la percepción de profesionalismo en entornos virtuales está estrechamente vinculada a la atención y al compromiso visual”.
Si los demás tienen su cámara encendida y usted no tiene una razón de peso para no encenderla, no sería ético tener su cámara apagada. Si por alguna razón no le es posible, pida disculpas a los asistentes de antemano.
4. Proteja los límites entre trabajo y vida personal
Si debe enviar un correo fuera del horario laboral, indique claramente que no se espera una respuesta inmediata. Esta pequeña cortesía ayuda a preservar el descanso y bienestar de sus colegas. Fortalezca su empatía y eso le hará ganar el respeto de sus colaboradores.
5. Sea auténtico, peroprofesional
Los emojis, stickers o un toque de humor pueden humanizar la comunicación, pero la claridad y el respeto deben prevalecer siempre, por lo que sea juicioso respecto de cuándo y cómo salpicar de humor digital sus mensajes. Para todo hay un momento y lugar.En América Latina, la etiqueta suele adoptar una forma más cálida debido a nuestra idiosincrasia.
Los saludos suelen ser efusivos y las pequeñas conversaciones junto con la conexión humana se consideran esenciales para la colaboración y hasta para abrir puertas.
Incluso en espacios digitales, incorporar esta calidez cultural (reconociendo cumpleaños, compartiendo palabras amables o saludando con sinceridad) fortalece el trabajo en equipo y mantiene la autenticidad.Los líderes, en particular, marcan la pauta.
Cuando los gerentes y puestos de mando modelan cortesía, respetan los horarios y valoran las contribuciones, inspiran una cultura en la que la amabilidad es la norma y todo fluye para el bien colectivo. Los colaboradores, a su vez, construyen este ambiente mediante pequeños gestos diarios que demuestran respeto por los demás y diligencia en sus asignaciones