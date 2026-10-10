Vuelco de lancha en El Cajón deja dos mujeres muertas y varios sobrevivientes

Yoro, Honduras.- Una excursión turística terminó en tragedia luego de que una lancha en la que viajaban siete personas volcara en el embalse de la represa hidroeléctrica El Cajón, en el municipio de Victoria, departamento de Yoro, al norte de Honduras.
El accidente ocurrió en las inmediaciones del sector de Las Guaras y la Isla del Limón, dejando como resultado la muerte de dos mujeres, identificadas como Sofía Díaz y Remigia Guerrero.
De acuerdo con la información preliminar, una de las víctimas habría fallecido por sumersión, mientras que la otra presuntamente sufrió un infarto al presenciar la emergencia, aunque las circunstancias de ambos decesos deberán ser confirmadas por las autoridades correspondientes.
¿Cómo pasó?
Un sobreviviente contó que la lancha ya había realizado otro recorrido sin presentar problemas. Sin embargo, durante el siguiente viaje, alguien advirtió que entraba agua por la parte delantera.
Según su relato, todo ocurrió en cuestión de segundos. La embarcación se inclinó y terminó volcada, dejando a los ocupantes en el agua.
"En un abrir y cerrar de ojos, pasó de inmediato, cuando a mí me dicen ‘se le va metiendo agua por adelante’, era cuando ya la lancha iba para abajo, se levantó de atrás y se fue para abajo y se embrocó", explicó.
Tras recibir el reporte, miembros del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta el lugar para atender la situación y realizar las labores correspondientes.
Al rescate
En medio de la emergencia, un hombre intervino para auxiliar a varios niños que se encontraban en peligro tras el vuelco de la lancha, contribuyendo a que algunos de los pasajeros lograran ponerse a salvo.
El hombre relató que los niños se acercaron a él cuando la lancha volcó y que logró ponerlos a salvo. Explicó que la embarcación permaneció a flote, lo que permitió que varias personas se sujetaran mientras recibían ayuda.
Los sobrevivientes fueron reportados estables, mientras los cuerpos de las dos mujeres fueron recuperados y entregados al personal de Medicina Forense para los procedimientos legales respectivos, a la espera de que las autoridades determinen qué originó el trágico accidente.