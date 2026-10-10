Vuelco de lancha en El Cajón deja dos mujeres muertas y varios sobrevivientes

Yoro, Honduras.- Una excursión turística terminó en tragedia luego de que una lancha en la que viajaban siete personas volcara en el embalse de la represa hidroeléctrica El Cajón, en el municipio de Victoria, departamento de Yoro, al norte de Honduras.

El accidente ocurrió en las inmediaciones del sector de Las Guaras y la Isla del Limón, dejando como resultado la muerte de dos mujeres, identificadas como Sofía Díaz y Remigia Guerrero.

De acuerdo con la información preliminar, una de las víctimas habría fallecido por sumersión, mientras que la otra presuntamente sufrió un infarto al presenciar la emergencia, aunque las circunstancias de ambos decesos deberán ser confirmadas por las autoridades correspondientes.