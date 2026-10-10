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Willfredo García, excandidato a diputado que murió en accidente: así lo despidió Nasralla

Willfredo García Godoy, de 34 años, falleció tras sufrir un accidente de tránsito en el anillo periférico de Tegucigalpa. Salvador Nasralla lamentó su muerte y le dedicó un emotivo mensaje

  • Actualizado: 10 de octubre de 2026 a las 19:11
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Willfredo García Godoy fue un excandidato a diputado por el Partido Liberal que murió tras sufrir un accidente de tránsito. Salvador Nasralla lamentó la tragedia. Aquí los detalles.

 Foto: Cortesía
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Willfredo García Godoy, excandidato a diputado por el Partido Liberal de Honduras (PLH), de 34 años, falleció la mañana de este sábado 10 de octubre en el Hospital Escuela, tras sufrir un accidente de tránsito en el anillo periférico de Tegucigalpa.

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El trágico accidente que acabó con la vida del liberal ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana, a la altura de la colonia Loarque, al sur de la capital, donde el turismo gris que conducía García Godoy colisionó contra un microbús.

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Reportes preliminares indican que el vehículo circulaba en contravía cuando se estrelló contra la unidad. Las circunstancias exactas del accidente están pendientes de esclarecerse.

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Tras la fuerte colisión, equipos de emergencia auxiliaron al conductor, quien sufrió múltiples lesiones por el impacto. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Escuela, donde se confirmó su muerte.

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Godoy falleció minutos después en el área de reanimación del principal centro asistencial del país, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

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Según información preliminar, el excandidato habría presentado un alto nivel de alcohol en la sangre. ¿Qué mensaje dejó Nasarlla?

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Debido a la fuerza del impacto, ambos vehículos presentaban serios daños materiales. El turismo fue el que sufrió las mayores afectaciones.Willfredo García Godoy participó en la política nacional como candidato a diputado por el Partido Liberal durante el proceso electoral de 2025, en representación del departamento de Francisco Morazán.

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Salvador Nasralla, excandidato a la Presidencia por el Partido Liberal, envió sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de García Godoy.

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"Fue una gran persona, un entrañable amigo y un ser humano excepcional, cuya calidad humana dejó una huella imborrable en quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y compartir con él una amistad", expresó Nasralla. Nasralla destacó que García Godoy fue un miembro muy querido del movimiento liberal nasrallista y lamentó su muerte.

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