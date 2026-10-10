Willfredo García, excandidato a diputado que murió en accidente: así lo despidió Nasralla

"Fue una gran persona, un entrañable amigo y un ser humano excepcional, cuya calidad humana dejó una huella imborrable en quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y compartir con él una amistad", expresó Nasralla. Nasralla destacó que García Godoy fue un miembro muy querido del movimiento liberal nasrallista y lamentó su muerte.