Encuentran cadáver de hombre en la aldea La Cuesta de la capital

Tegucigalpa, Honduras.-El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado este viernes 9 de octubre en un callejón de la aldea La Cuesta, en la salida al norte de Honduras.
La víctima, cuya identidad se desconoce hasta el momento, tendría aproximadamente 35 años de edad, según los datos preliminares.
El cadáver fue encontrado tendido boca abajo en el callejón, lo que alertó sobre el hecho a las personas que transitaban por el lugar, quienes llamaron a los cuerpos de seguridad.
Elementos de la Policía Nacional llegaron a la zona y acordonaron el área para resguardar la escena.
Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y personal del Ministerio Público también se presentaron en el sitio para realizar las diligencias correspondientes.
Las autoridades efectuarán el levantamiento legal del cuerpo y las investigaciones necesarias para establecer la identidad del fallecido y determinar las circunstancias en las que ocurrió su muerte.
Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre posibles sospechosos ni se ha establecido el móvil del hecho.