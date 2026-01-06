Retrocedió y la atropelló: así murió María Hernández en Puerto Cortés

Puerto Cortés, Honduras.- Una mujer de la tercera edad perdió la vida el pasado domingo 4 de enero tras ser atropellada por un conductor que realizaba una maniobra en reversa en las calles de Puerto Cortés. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad.

Las imágenes muestran a María del Carmen Hernández Girón caminando por la calle cuando se percata de que un vehículo comienza a retroceder.

Al notar la maniobra, la mujer se asusta y, en su intento por apartarse, cae al suelo. El conductor no se percató de lo ocurrido y continuó retrocediendo, atropellándola.