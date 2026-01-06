Hallan muerto a joven, conocido como "El Colocho", en un hotel en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.— Un joven identificado como “El Colocho” fue encontrado sin vida durante la madrugada de este martes —6 de enero— dentro de un cuarto de hotel ubicado en Comayagüela, Francisco Morazán.
De acuerdo con la información preliminar, el administrador del local fue quien se percató de que el joven ya no presentaba signos vitales e inmediatamente alertó a las autoridades.
Testigos de la zona, relataron que, aparentemente, el joven había ingerido bebidas alcohólicas antes de ingresar al hotel, donde fue encontrado sin vida.
El fallecido fue identificado únicamente como "El Colocho". Hasta el momento, se desconoce su verdadero nombre y cualquier otra información personal.
Las autoridades ya iniciaron una investigación sobre el caso para esclarecer las circunstancias bajo las que ocurrieron los hechos y las causas oficiales de su muerte.
El equipo de Medicina Forense y las autoridades policiales realizaron el levantamiento y trasladaron el cuerpo hasta la morgue capitalina.