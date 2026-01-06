Hallan muerto a joven, conocido como "El Colocho", en un hotel en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.— Un joven identificado como “El Colocho” fue encontrado sin vida durante la madrugada de este martes —6 de enero— dentro de un cuarto de hotel ubicado en Comayagüela, Francisco Morazán.

De acuerdo con la información preliminar, el administrador del local fue quien se percató de que el joven ya no presentaba signos vitales e inmediatamente alertó a las autoridades.

Testigos de la zona, relataron que, aparentemente, el joven había ingerido bebidas alcohólicas antes de ingresar al hotel, donde fue encontrado sin vida.