Velan restos de Mirna Álvarez, una de las víctimas del accidente en Quimistán

Tegucigalpa, Honduras.- Los restos de una de las víctimas mortales del accidente ocurrido en Quimistán, departamento de Santa Bárbara, ya son velados en la capital hondureña, en medio del dolor de sus familiares.

Se trata de doña Mirna de Jesús Álvarez Flores, cuyo velatorio se realiza en una funeraria de Tegucigalpa, donde amigos y allegados le dan el último adiós.

De acuerdo con la información brindada por los familiares, el cuerpo de Álvarez será velado durante este martes y mañana miércoles. El día jueves procederán con su sepelio.