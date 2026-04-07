Velan restos de Mirna Álvarez, una de las víctimas del accidente en Quimistán

Tegucigalpa, Honduras.- Los restos de una de las víctimas mortales del accidente ocurrido en Quimistán, departamento de Santa Bárbara, ya son velados en la capital hondureña, en medio del dolor de sus familiares.
Se trata de doña Mirna de Jesús Álvarez Flores, cuyo velatorio se realiza en una funeraria de Tegucigalpa, donde amigos y allegados le dan el último adiós.
De acuerdo con la información brindada por los familiares, el cuerpo de Álvarez será velado durante este martes y mañana miércoles. El día jueves procederán con su sepelio.
De acuerdo con la información proporcionada, se espera que después de las 9:00 de la mañana ingresen los otros cuatro cuerpos de las víctimas para su respectivo velatorio.
La tragedia, que dejó múltiples fallecidos, ha causado consternación entre la población, que continúa mostrando su solidaridad con las familias afectadas por el fatal accidente.
El listado de víctimas mortales del siniestro se mantiene en 10, no obstante, hay otras siete personas que permanecen bajo supervisión médica debido a las lesiones provocadas por el impacto.
Mientras tanto, las autoridades avanzan en las diligencias correspondientes para esclarecer completamente las circunstancias bajo las que ocurrieron los hechos.