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Identifican a mujer hallada sin vida en Sulaco, Yoro

El hallazgo del cuerpo de una mujer en Sulaco, Yoro, mantiene en alerta a las autoridades, mientras se investiga el caso y su posible vínculo con antecedentes relacionados a delitos como narcotráfico y extorsión en la zona

  • Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 06:39
Identifican a mujer hallada sin vida en Sulaco, Yoro

La víctima, identificada como Flor Marisela Matute Munguía, fue detenida en el 2024 por tráfico de droga.

Foto: Cortesía.

Sulaco, Yoro.- Una mujer fue encontrada muerta la mañana del lunes 6 de abril en una comunidad de Sulaco, Yoro, en un hecho que ya es investigado por la Policía.

La víctima fue identificada como Flor Marisela Matute Munguía, de 35 años de edad, originaria y residente en el municipio de Victoria, Yoro.

Según informes policiales, Matute Munguía había sido detenida el 24 de agosto de 2024 en un allanamiento en el barrio Los Hobos, en Victoria, como parte de operaciones ejecutadas en el combate a delitos como el narcotráfico y la extorsión.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron más de un centenar de envoltorios con marihuana, además de dinero en efectivo presuntamente producto de la venta de drogas.

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Este hecho se suma a otros episodios violentos registrados en el departamento de Yoro, generando preocupación entre la población por el incremento de la criminalidad.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden más detalles sobre este caso.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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