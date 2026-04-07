Identifican a mujer hallada sin vida en Sulaco, Yoro

Sulaco, Yoro.- Una mujer fue encontrada muerta la mañana del lunes 6 de abril en una comunidad de Sulaco, Yoro, en un hecho que ya es investigado por la Policía.

La víctima fue identificada como Flor Marisela Matute Munguía, de 35 años de edad, originaria y residente en el municipio de Victoria, Yoro.

Según informes policiales, Matute Munguía había sido detenida el 24 de agosto de 2024 en un allanamiento en el barrio Los Hobos, en Victoria, como parte de operaciones ejecutadas en el combate a delitos como el narcotráfico y la extorsión.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron más de un centenar de envoltorios con marihuana, además de dinero en efectivo presuntamente producto de la venta de drogas.