Asesinan a dos mujeres en Choloma; Policía descarta supuesto rótulo

Cortés, Honduras.- La noche de este lunes -6 de abril- dos mujeres fueron asesinadas en la colonia Kare, en Choloma, departamento de Cortés.
Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados tendidos en el suelo, con varios impactos de bala.
En redes sociales circuló la existencia de un supuesto rótulo amenazante sobre los cuerpos; sin embargo en la escena no fue ubicado ningún papel, por lo que la Policía Nacional rechazó la versión.
Al lugar se trasladaron de manera inmediata miembros de la Policía Nacional para acordonar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes.
Se espera la llegada de Medicina Forense para realizar el levantamiento correspondiente y que los cuerpos sean trasladados a la morgue, donde se practicará la autopsia y su reconocimiento.
Hasta el momento, solo una de las víctimas ha sido identificada de manera preliminar como Kimberly.