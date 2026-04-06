Asesinan a dos mujeres en Choloma; Policía descarta supuesto rótulo

Cortés, Honduras.- La noche de este lunes -6 de abril- dos mujeres fueron asesinadas en la colonia Kare, en Choloma, departamento de Cortés.

Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados tendidos en el suelo, con varios impactos de bala.

En redes sociales circuló la existencia de un supuesto rótulo amenazante sobre los cuerpos; sin embargo en la escena no fue ubicado ningún papel, por lo que la Policía Nacional rechazó la versión.