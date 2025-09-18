En una semana entregarán los cuerpos de los niños que murieron carbonizados en Nueva Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- Los cuerpos de los dos niños que murieron quemados al punto de quedar carbonizados en la colonia Nueva Suyapa serán entregados dentro de una semana, confirmó Lorena Cálix, portavoz de la morgue de Medicina Forense en Tegucigalpa.
Esto obedece a protocolos ya establecidos en casos de menores de edad, indicó Cálix. Los cuerpos de Ricardo Lagos López y Ronald Alberto Lagos López serán sometidos a estudios de ADN para confirmar el parentesco con sus padres.
A su vez, destacó que los prógenitores de los niños se apersonaron a Medicina Forense desde temprano y han colaborado en las diligencias.
"Nosotros ya estamos trabajando en ello con el compromiso de resolver en el tiempo estipulado para poderle dar cristiana sepultura a los niños que están como supuestos en virtud de que son los propios padres los que han venido a proporcionar información en relación a cómo se dieron los hechos", declaró.
Sobre el hecho
El trágico incidente ocurrió en la noche del pasado 17 de septiembre. En la colonia capitalina no había electricidad producto de las torrenciales lluvias que estuvieron azotando por horas.
El padre de los niños tuvo que salir a traer a su esposa. Él solía dejar en casa a sus hijos con un adulto para que los cuidara, pero en esta ocasión la persona no se encontraba, así que tuvo que dejarlos por ese momento a solas.
En ese pequeño lapso de tiempo ocurrió un cortocircuito que incendió la casa construida con madera y láminas de zinc; Ronald y Ricardo estaban durmiendo cuando las llamas comenzaron a destruir la vivienda.
Cuando el padre de ambos niños volvió a la casa, se encontró con la dolorosa escena de ver cómo sus hijos morían quemados.
Miembros del Cuerpo de Bomberos arribaron hacia la colonia, descubriendo que los restos de ambos menores estaban carbonizados.