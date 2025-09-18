  1. Inicio
Uno se escondió debajo de la cama: Ricardo y Ronald, hermanitos que murieron carbonizados en Nueva Suyapa

Con tan solo 4 y 7 añitos, los pequeños hermanos murieron en la cama de su vivienda, luego de que se registrara un fuerte incendio que acabó con sus vidas

  • 18 de septiembre de 2025 a las 07:43
Uno se escondió debajo de la cama: Ricardo y Ronald, hermanitos que murieron carbonizados en Nueva Suyapa
1 de 12

En medio de la lluvia registrada en la capital la noche del miércoles, un cortocircuito habría provocado un voraz incendio en la colonia Nueva Suyapa, donde Ricardo y Ronald Lagos López, ambos hermanos, murieron. Aquí las imágenes y el relato de lo ocurrido:

 Foto: Redes sociales
Uno se escondió debajo de la cama: Ricardo y Ronald, hermanitos que murieron carbonizados en Nueva Suyapa
2 de 12

Diferentes sectores de las calles capitalinas quedaron inundados tras las fuertes lluvias de la noche, provocando que Ronald David Lagos Pérez, saliera de su vivienda a recoger al trabajo a su esposa y madre de los pequeños.

 Foto: Redes sociales
Uno se escondió debajo de la cama: Ricardo y Ronald, hermanitos que murieron carbonizados en Nueva Suyapa
3 de 12

Se conoció que el padre solía dejar a los menores al cuidado de un adulto mayor; sin embargo, en esta ocasión, debido a las fuertes lluvias, se le dificultó, por lo que decidió dejarlos solos por unos minutos.

 Foto: Redes sociales
Uno se escondió debajo de la cama: Ricardo y Ronald, hermanitos que murieron carbonizados en Nueva Suyapa
4 de 12

Sin imaginar que al regresar encontraría su vivienda consumida por las llamas y a sus dos hijos sin vida, el padre salió por unos minutos y, a mitad de camino de regreso, fue informado del incendio.

 Foto: Redes sociales
Uno se escondió debajo de la cama: Ricardo y Ronald, hermanitos que murieron carbonizados en Nueva Suyapa
5 de 12

Lamentablemente, Ronald David Lagos Pérez no pudo hacer nada, pues al llegar sus pequeños ya se encontraban sin vida, a pesar de los esfuerzos de los vecinos por intentar rescatarlos.

 Foto: Redes sociales
Uno se escondió debajo de la cama: Ricardo y Ronald, hermanitos que murieron carbonizados en Nueva Suyapa
6 de 12

Al momento del levantamiento de los cuerpos de los menores, se conoció que uno de ellos, Ronald Alberto Lagos López, de 7 años, intentó salvar su vida ocultándose debajo de la cama, pero su cuerpo quedó totalmente carbonizado.

 Foto: Redes sociales
Uno se escondió debajo de la cama: Ricardo y Ronald, hermanitos que murieron carbonizados en Nueva Suyapa
7 de 12

Mientras que Ricardo Lagos López, de 4 años, fue encontrado en el mismo estado sobre la cama que quedó totalmente en cenizas.

Foto: Redes sociales
Uno se escondió debajo de la cama: Ricardo y Ronald, hermanitos que murieron carbonizados en Nueva Suyapa
8 de 12

Ante el difícil acceso a la zona, sumado a las fuertes lluvias, miembros del Cuerpo de Bomberos llegaron a la escena cuando el incendio ya había arrasado con todo a su paso.

 Foto: Redes sociales
Uno se escondió debajo de la cama: Ricardo y Ronald, hermanitos que murieron carbonizados en Nueva Suyapa
9 de 12

Imágenes tomadas por elementos del Cuerpo de Bomberos muestran cómo quedó la lamentable escena donde perdieron la vida estos dos pequeños.

 Foto: Redes sociales
Uno se escondió debajo de la cama: Ricardo y Ronald, hermanitos que murieron carbonizados en Nueva Suyapa
10 de 12

Los restos mortales de los menores fueron llevados a la morgue capitalina, donde se realizará el protocolo de identificación, para luego ser entregados a sus familiares.

 Foto: Redes sociales
Uno se escondió debajo de la cama: Ricardo y Ronald, hermanitos que murieron carbonizados en Nueva Suyapa
11 de 12

El hecho deja el luto a esta familia que, además de perder a sus dos pequeños, también pierde su humilde vivienda.

 Foto: Redes sociales
Uno se escondió debajo de la cama: Ricardo y Ronald, hermanitos que murieron carbonizados en Nueva Suyapa
12 de 12

Se espera que las autoridades amplíen la información sobre las posibles causas que habrían provocado este fatal siniestro.

 Foto: Redes sociales
