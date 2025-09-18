Uno se escondió debajo de la cama: Ricardo y Ronald, hermanitos que murieron carbonizados en Nueva Suyapa

En medio de la lluvia registrada en la capital la noche del miércoles, un cortocircuito habría provocado un voraz incendio en la colonia Nueva Suyapa, donde Ricardo y Ronald Lagos López, ambos hermanos, murieron. Aquí las imágenes y el relato de lo ocurrido:
Diferentes sectores de las calles capitalinas quedaron inundados tras las fuertes lluvias de la noche, provocando que Ronald David Lagos Pérez, saliera de su vivienda a recoger al trabajo a su esposa y madre de los pequeños.
Se conoció que el padre solía dejar a los menores al cuidado de un adulto mayor; sin embargo, en esta ocasión, debido a las fuertes lluvias, se le dificultó, por lo que decidió dejarlos solos por unos minutos.
Sin imaginar que al regresar encontraría su vivienda consumida por las llamas y a sus dos hijos sin vida, el padre salió por unos minutos y, a mitad de camino de regreso, fue informado del incendio.
Lamentablemente, Ronald David Lagos Pérez no pudo hacer nada, pues al llegar sus pequeños ya se encontraban sin vida, a pesar de los esfuerzos de los vecinos por intentar rescatarlos.
Al momento del levantamiento de los cuerpos de los menores, se conoció que uno de ellos, Ronald Alberto Lagos López, de 7 años, intentó salvar su vida ocultándose debajo de la cama, pero su cuerpo quedó totalmente carbonizado.
Mientras que Ricardo Lagos López, de 4 años, fue encontrado en el mismo estado sobre la cama que quedó totalmente en cenizas.
Ante el difícil acceso a la zona, sumado a las fuertes lluvias, miembros del Cuerpo de Bomberos llegaron a la escena cuando el incendio ya había arrasado con todo a su paso.
Imágenes tomadas por elementos del Cuerpo de Bomberos muestran cómo quedó la lamentable escena donde perdieron la vida estos dos pequeños.
Los restos mortales de los menores fueron llevados a la morgue capitalina, donde se realizará el protocolo de identificación, para luego ser entregados a sus familiares.
El hecho deja el luto a esta familia que, además de perder a sus dos pequeños, también pierde su humilde vivienda.
Se espera que las autoridades amplíen la información sobre las posibles causas que habrían provocado este fatal siniestro.