Muere hombre en voraz incendio que consumió su vivienda en la colonia Santa Clara

Tegucigalpa, Honduras.-Un hombre fue la víctima mortal de un voraz incendio que se registró la tarde de este jueves 7 de agosto en la colonia Santa Clara, ubicada en la capital hondureña.
El fallecido fue identificado como Osman Iván Jiménez, de 50 años, quien vivía solo en el lugar donde se registró el siniestro.
Hasta el momento no hay información clara de cómo ocurrieron los hechos.
Sin embargo, los vecinos relataron que el hombre pasaba siempre en la casa y ellos al ver el humo levantarse del techo llamaron a los bomberos de la zona.
Los apagafuegos llegaron hasta el lugar, pero cuando lograron controlar las llamas se percataron que estaba el cuerpo de Osman carbonizado en medio del lugar.
Las autoridades de Medicina Forense llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver, mientras que los bomberos buscan la causa del voraz siniestro.