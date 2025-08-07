Muere hombre en voraz incendio que consumió su vivienda en la colonia Santa Clara

Tegucigalpa, Honduras.-Un hombre fue la víctima mortal de un voraz incendio que se registró la tarde de este jueves 7 de agosto en la colonia Santa Clara, ubicada en la capital hondureña.

El fallecido fue identificado como Osman Iván Jiménez, de 50 años, quien vivía solo en el lugar donde se registró el siniestro.

Hasta el momento no hay información clara de cómo ocurrieron los hechos.