Hombre abusó sexualmente de un niño engañándolo al jugar "Piedra, papel o tijera" en Olancho

Un hombre en Olancho se valió del inocente juego "Piedra, papel o tijeras" para violar a un menor de edad. Más detalles sobre el caso a continuación.
La Policía Nacional capturó este jueves en Catacamas, Olancho, a un hombre de 29 años, quien abusó sexualmente de un niño de tan solo seis años de edad.
Los agentes policiales arrestaron al sujeto en la aldea Porvenir Campo Viejo, en el sector Río Blanco, en Catacamas.
De acuerdo a las indagaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el imputado se ganó la confianza del menor jugando el clásico "Piedra, papel o tijera".
"Al lograr la confianza de este (el niño), le solicitaba que se fuera quitando cada vez una prenda hasta llegar al acto sexual", detalló el comisario Moisés Murillo.
Murillo comentó que la dinámica consistía en que si el niño perdía por cada ronda, debía irse desnudando retirando prenda por prenda.
En ese sentido, el Juzgado de Letras seccional en Catacamas libró una orden de captura en contra del hombre de 29 años el pasado 5 de agosto.
La Policía informó que abrieron líneas de investigación para determinar si el capturado violó a más menores de edad del sector.
El individuo enfrentará cargos por violación a un menor de 14 años. Este crimen ha causado enorme repudio tanto en Catacamas como en otras zonas del país.
El comisario Murillo detalló que la víctima ya se encuentra bajo la supervisión y cuidados de la fiscalía correspondiente.