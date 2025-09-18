  1. Inicio
De varios impactos de bala matan a joven de 19 años en Olanchito

Personas en redes sociales lo señalaron de andar en actos ilícitos, sin embargo, serán las autoridades quienes determinen las causas de su muerte

  • 18 de septiembre de 2025 a las 07:45
Axel Jair Vargas Caballero, de 19 años de edad, falleció tras recibir varios impactos de bala.

Foto: Cortesía.

Olanchito, Honduras.- Un joven de 19 años fue asesinado la noche de ayer cerca de la colonia Mauro González, en el municipio de Olanchito, Yoro.

La víctima respondía al nombre de Axel Jair Vargas Caballero, conocido en la zona como “Chiquito”. El cuerpo del fallecido quedó tendido en una de las calles principales del sector.

De acuerdo con la información preliminar, el joven se trasladaba en su motocicleta cuando fue atacado a disparos por desconocidos, quienes, tras quitarle la vida, huyeron del lugar con rumbo desconocido.

En varias publicaciones en redes sociales sobre el crimen de Vargas Caballero, personas lo señalaron como ladrón y afirmaron que ya había iniciado “la limpieza en el municipio de Olanchito”.

Sin embargo, este extremo no ha sido confirmado por la Policía Nacional, que anoche llegó a la escena del crimen para iniciar las indagaciones del caso.

“No es que Olanchito esté peligroso, al contrario, están limpiando del peligro... los papás a veces son los últimos en darse cuenta de cómo andan los hijos, allí está la consecuencia, a nadie matan por gusto. Ya habían dicho: viene limpieza y el que no se compone lo van a quitar. Da pesar porque es una vida humana y por sus papás, pero no se quiso alinear al buen camino”, escribió una persona en redes.

