En fotos: sigue cuarto día de búsqueda sin señales del pequeño Elvis Eliú Bautista

Cuatro días han pasado desde que Elvis Eliú Bautista, de 11 años, fue arrastrado por la corriente en la quebrada La Primavera, en San Pedro Sula, sin que su cuerpo haya sido localizado. Aquí las imágenes de la búsqueda
El menor desapareció el domingo 14 de septiembre junto al inspector de Policía Kevin Pérez, quien intentó rescatarlo en medio de la crecida.
Hasta el lunes ambos eran buscados en la zona. Ese día fue hallado el cuerpo sin vida del inspector Pérez en un quinel del barrio Cabañitas, donde también se han concentrado las operaciones para ubicar al menor.
A pesar de los esfuerzos coordinados entre bomberos, policías y brigadas municipales, Elvis Eliú no ha sido encontrado. Hoy la búsqueda continuó en la zona y no se descarta extenderla a otros puntos de interés.
Su madre, Keydi Guillén, relató que el menor salió de casa animado por amigos para asistir a los desfiles patrios. "Dicen que él no quería ir, pero lo convencieron. A su regreso se metieron a la quebrada y ahí ocurrió la desgracia", dijo.
El incidente se registró en la colonia Los Arcos. Elvis intentó recuperar una sandalia de su hermano cuando la corriente lo sorprendió y lo arrastró.
El inspector Pérez se lanzó al agua para rescatar a los niños. Logró salvar a Miguel Umaña, de 11 años, pero perdió la vida junto a Elvis en el intento.
El cuerpo del agente fue encontrado el 15 de septiembre en el barrio Cabañas y despedido entre honores y una multitud que lo reconoció como héroe.
La búsqueda del niño, en cambio, se mantiene activa. Familiares, vecinos y voluntarios acompañan a los equipos de rescate con la esperanza de encontrarlo pronto.
Contingentes policiales y de socorro recorrieron este miércoles nuevamente el barrio Cabañitas, sin resultados. La familia de Elvis Eliú aguarda con desesperanza y fe que las labores concluyan con éxito.