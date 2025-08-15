Tres jóvenes resultan heridas tras ser embestidas por un vehículo en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Tres jóvenes vendedoras resultaron gravemente heridas luego de ser embestidas por un vehículo en la 7 calle de la Avenida Circunvalación, en la ciudad de San Pedro Sula.

Las jóvenes, que son unas reconocidas vendedoras de jugo de la zona, fueron sorprendidas mientras vendían sus productos en la transitada zona.

Según testigos, el conductor del vehículo, que venía del otro carril, perdió el control del mismo luego que supuestamente se le estallara una llanta.

En las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el momento en que el carro, tipo turismo, se salta la mediana e impacta con un árbol.