Atacan a machetazos a "Ñangui" Cardona, exjugador del Honduras Progreso

El Progreso, Honduras.- El exjugador del Honduras Progreso, Jorge Cardona, conocido como el "Ñangui" Cardona, ingresó la madrugada de este viernes a la emergencia del hospital de El Progreso luego de ser atacado a machetazos en el sector de 36 Guaymas. Según se conoció, el futbolista fue llevado a bordo de una patrulla de la Policía Nacional hacia la emergencia del hospital progreseño después de las 2:00 de la madrugada, donde fue estabilizado por los médicos. "Ñangui" fue trasladado poco tiempo después hacia una clínica privada donde está recibiendo la atención médica.

Hasta el momento las autoridades no han brindado detalles del violento ataque hacia campeón con el Honduras Progreso. Se desconoce si hay personas detenidas por atacar al excampeón de la Liga Nacional.

¿Quién es el "Ñangui" Cardona?

Jorge Cardona debutó en la Liga Nacional con el Honduras Progreso en la temporada 2014/2015. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Desde sus inició sorprendió por su habilidad y destreza con el balón. Cardona combinó su pasión por el fútbol con su trabajo de albañíl. Por su talento, fue una pieza fundamental para llevar al Honduras Progreso a llevarse la copa de la Liga Nacional de Honduras en diciembre de 2015.