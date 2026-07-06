Tres delitos le imputarán al motorista de bus accidentado entre El Negrito y Morazán

Yoro, Honduras.- El exceso de velocidad, sumado a la imprudencia del motorista del autobús, fue lo que provocó el accidente vial con saldo mortal, en la carretera entre El Negrito y Morazán, Yoro; determinó la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Así lo informó el jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), adscrita a la DNVT, el subcomisario de Policía, Darwin Hernández.

"Nosotros pudimos determinar que ambos vehículos circulaban en el mismo sentido, en una zona de una recta. Posteriormente, el conductor del vehículo pick-up baja la velocidad, hace una maniobra de viraje a la izquierda, el bus iba a una velocidad no prudente y terminó embistiendo al pickup. Ese fue lo que provocó este accidente", reconstruyó y explicó Hernández.

El oficial manifestó que la maniobra o giro que el conductor del automotor liviano pretendía realizar es totalmente permitida en el lugar donde la iba a hacer, ya que es un desvío hacia una calle alterna, y quien estaba llamado a llevar la distancia correcta y la velocidad prudente era el motorista del bus, que venía atrás del pick-up.