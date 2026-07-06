Tres delitos le imputarán al motorista de bus accidentado entre El Negrito y Morazán

Yoro, Honduras.- El exceso de velocidad, sumado a la imprudencia del motorista del autobús, fue lo que provocó el accidente vial con saldo mortal, en la carretera entre El Negrito y Morazán, Yoro; determinó la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
Así lo informó el jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), adscrita a la DNVT, el subcomisario de Policía, Darwin Hernández.
"Nosotros pudimos determinar que ambos vehículos circulaban en el mismo sentido, en una zona de una recta. Posteriormente, el conductor del vehículo pick-up baja la velocidad, hace una maniobra de viraje a la izquierda, el bus iba a una velocidad no prudente y terminó embistiendo al pickup. Ese fue lo que provocó este accidente", reconstruyó y explicó Hernández.
El oficial manifestó que la maniobra o giro que el conductor del automotor liviano pretendía realizar es totalmente permitida en el lugar donde la iba a hacer, ya que es un desvío hacia una calle alterna, y quien estaba llamado a llevar la distancia correcta y la velocidad prudente era el motorista del bus, que venía atrás del pick-up.
No iba ebrio
El jefe de la SIAT, Darwin Hernández, reveló que se le practicaron pruebas de alcoholemia, pero él no iba bajo efectos del alcohol, iba sobrio. Además, su permiso de conducir es el permiso adecuado para la unidad, así que todo está totalmente en regla. Pero sí hubo una imprudencia; la velocidad que él llevaba no era la prudente, ni racional".
El motorista del autobús, ayer mismo, fue puesto a la orden del Ministerio Público (MP), y será acusado de tres delitos: homicidio imprudente, daños y lesiones, y conducción temeraria.
El accidente se registró aproximadamente a la 1:45 de la tarde de ayer domingo -5 de julio- en el sector conocido como La Regina, en la carretera RN-23. Producto del incidente fallecieron: Delmis Suyapa Ramos Palma (28), su hija, Delmis Milagro Tomé Ramos (5), y Santos Luciano Rivera Zerón (45), todos residentes de Sulaco, Yoro, y pasajeros de la unidad de transporte.
Además, murió José Manuel Hernández Martínez, conductor del pick-up, cuando era trasladado a un centro asistencial en Yoro. Un total de 19 personas más resultaron heridas; estas se recuperan en varios centros médicos de Yoro y San Pedro Sula.
En lo que va del año 2026, han perdido la vida en accidentes del tránsito, en el territorio hondureño, 1,029 personas, o sea, un promedio diario de cinco personas fallecidas por esa causa.
Además, 2,400 personas resultaron lesionadas en ese tipo de eventos. "Es una cifra bastante preocupante, que 1,029 hondureños hayan fallecido de esta manera, en eventos que son totalmente evitables", lamentó Hernández.