Supervisora de maquila en Naco habría muerto por una bebida energizante, dice DPI

Quimistán, Santa Bárbara.- Endy Yadira Jiménez Calderón, supervisora de una maquila en la comunidad de Naco del municipio de Quimistán (Santa Bárbara), habría perdido la vida este lunes 5 de octubre por efectos de una bebida energizante, de acuerdo a las hipótesis que maneja la Dirección Policial de Investigación (DPI).

César Ruiz, jefe regional de la DPI en San Pedro Sula, declaró a SPDH TV que "de manera preliminar, la información que se tiene es que la persona fallecida habría consumido un energizante y, posterior a esto, tuvo un sangrado muy fuerte de nariz".

Amplió diciendo que a raíz de ello, Jiménez perdió la conciencia y fue llevada por sus compañeros a la clínica que se encuentra en las instalaciones de la empresa. Sin embargo, al ser evaluada por el médico de turno, este "refirió que ya no tenía signos vitales".