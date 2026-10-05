Supervisora de maquila en Naco habría muerto por una bebida energizante, dice DPI

Quimistán, Santa Bárbara.- Endy Yadira Jiménez Calderón, supervisora de una maquila en la comunidad de Naco del municipio de Quimistán (Santa Bárbara), habría perdido la vida este lunes 5 de octubre por efectos de una bebida energizante, de acuerdo a las hipótesis que maneja la Dirección Policial de Investigación (DPI).
César Ruiz, jefe regional de la DPI en San Pedro Sula, declaró a SPDH TV que "de manera preliminar, la información que se tiene es que la persona fallecida habría consumido un energizante y, posterior a esto, tuvo un sangrado muy fuerte de nariz".
Amplió diciendo que a raíz de ello, Jiménez perdió la conciencia y fue llevada por sus compañeros a la clínica que se encuentra en las instalaciones de la empresa. Sin embargo, al ser evaluada por el médico de turno, este "refirió que ya no tenía signos vitales".
Este caso se dio a conocer en redes sociales tras la divulgación de un video en el que la mujer de 33 años se ve discutiendo con un jefe superior. Aparentemente, tras el intercambio de palabras, la Endy Yadira habría sufrido una descompensación de su salud.
Ante el fallecimiento de Jiménez, han surgido especulaciones sobre si ella sufría algún tipo de maltrato laboral. Para fortalecer las investigaciones, Ruiz indicó que "tendríamos que obligatoriamente esperar el resultado de Medicina Forense en cuanto a la autopsia".
De igual forma, informó que la DPI envió un equipo para recolectar testimonios, grabaciones de cámaras de video y otros indicios que ayuden a contextualizar los hechos.
Por su parte, los trabajadores de Lear Corporation, empresa en la que laboraba Jiménez, exigieron una "investigación profunda para esclarecer las causas de muerte y que se tomen las declaraciones correspondientes, con total transparencia y responsabilidad".
"Como empleados, creemos firmemente en la justicia y en la importancia de que se garantice la verdad, para que hechos como este no queden en la impunidad. No solo pedimos respuestas, también acciones", manifestaron a través de un comunicado".