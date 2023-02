Investigan si estudiante murió por ingerir bebida energética en La Ceiba

Por ahora, los vecinos creen que la muerte de Selvin ocurrió después de que él consumiera una bebida energética mientras hacía deportes.

“La comunidad está valorando esa opción, pero no tengo la capacidad de confirmarlo. Nosotros hemos tomado la decisión de no vender esas bebidas (en la escuela) para que no ocurran esos eventos”, dijo el maestro René.