Los sueños de Jeremy y la personalidad de Sulmy, niños cruelmente asesinados en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ambos tenían 10 años y una vida por delante. Jugaban, reían y aprendían cada día junto a sus familias, disfrutando, aún con las necesidades económicas, de la vida en el campo hondureño.

Sin embargo, tanto Jeremy Janiel Zúniga como Sulmy Paola Rodríguez fueron asesinados cruelmente con tan solo días de diferencia, demostrando que los niños son uno de los grupos más vulnerables y desprotegidos del país.

A Sulmy la raptaron, violaron y asesinaron tras salir a jugar con su hermanita y otros niños de su edad. A sus victimarios no les bastó con la aberración que cometieron, pues lanzaron su cuerpo a un río, violentando aún más su integridad física, aún después de muerta.

Sus familiares salieron a buscarla desde ese mismo sábado 5 de noviembre, cuando la hermanita menor de Sulmy, de tan solo siete años, corrió para avisar que a ella se la habían llevado por la fuerza dos hombres.

+ A la cárcel envían a asesino del niño Jeremy Zúniga en Guaimaca

La familia, residente en el municipio de Las Vegas, departamento de Santa Bárbara, recorrió la aldea y las montañas aledañas con ayuda de sus vecinos para intentar dar con el paradero de la menor. Cinco días después la encontraron muerta en el río, que atraviesa la accidentada geografía del occidente de Honduras.

Sus padres y hermanos dijeron que no entendían lo que pasó, pues no tenían enemigos y tampoco habían recibido amenazas de nadie. Algunos creen que la pequeña fue víctima de los deseos salvajes de dos aberrados que lamentablemente no han podido ser identificados.