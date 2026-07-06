Sicarios siguieron durante 10 minutos a albañil ultimado en la Arnulfo Cantarero López

Tegucigalpa, Honduras.- Alrededor de 10 minutos tenía de haber salido de su casa, en la colonia Nueva Capital, al noroeste de esta ciudad, cuando sicarios que le daban persecución de forma sigilosa atentaron contra la vida de un hondureño trabajador. Se trata de Elvin Fabricio Flores Ulloa, quien fue tiroteado por dos sicarios que le perseguían a bordo de una motocicleta, sin que este se percatara de lo que estaba a punto de suceder. Los criminales esperaron que su víctima se estacionara en una calle de tierra, en la colonia Arnulfo Cantarero López, frente al cementerio Divino Paraíso, en Comayagüela, y acto seguido los gatilleros le dispararon en al menos seis ocasiones.

El hombre de 52 años de edad, quien conducía su vehículo, tipo pick-up, color verde, fue herido de gravedad, al recibir cinco proyectiles en uno de sus costados y en uno de sus brazos.

Heridas letales

Un hijo de Elvin, que venía atrás de él en otro carro, llegó al lugar y logró auxiliar a su progenitor, quien ya iba en estado de agonía. Condujo durante varios minutos hasta el Centro de Salud Las Crucitas, en la colonia Mayangle, pero al llegar su padre ya había expirado. Elvin Flores era albañil y firmaba contratos de construcción con compañías más grandes, a quienes les hacía trabajos tercerizados en materia de construcción.