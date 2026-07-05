Fallece tras ser acribillado a tiros en una aldea de Patuca, Olancho

Olancho, Honduras.- Un joven identificado como John Allan Murillo Flores, perdió la vida luego de que fuera atacado a disparos en el departamento de Olancho.
El crimen tuvo lugar en la carretera que comunica la aldea El Encanto, con el casco urbano del municipio de Patuca, en esa región, al oriente del país.
La víctima mortal respondía en vida al nombre de John Allan Murillo Flores, de 23 años de edad, originario y residente en la comunidad de El Encanto.
El hecho se produjo la noche del sábado, cuando John Murillo se transportaba en una motocicleta, aparentemente de regreso a su casa en El Encanto.
Auxilio
Sus familiares lo subieron rápidamente a un vehículo, con el objetivo de llevarlo al Hospital Gabriela Alvarado, en la ciudad de Danlí, en el departamento de El Paraíso, pero para cuando llegaron a ese centro médico, el muchacho ya había fallecido.
El cuerpo fue levantado por la Fiscalía del Ministerio Público (MP), en esa ciudad, para después trasladarlo a la morgue, en la capital de la República.
La Policía Nacional (PN) investiga si esta muerte estaría ligada al tráfico de drogas, en esa zona. Su cuerpo fue retirado a eso de las 9:00 de la mañana de este domingo -5 de julio-, por sus parientes, y retornado a la aldea El Encanto.