Fallece tras ser acribillado a tiros en una aldea de Patuca, Olancho

Olancho, Honduras.- Un joven identificado como John Allan Murillo Flores, perdió la vida luego de que fuera atacado a disparos en el departamento de Olancho.

El crimen tuvo lugar en la carretera que comunica la aldea El Encanto, con el casco urbano del municipio de Patuca, en esa región, al oriente del país.

La víctima mortal respondía en vida al nombre de John Allan Murillo Flores, de 23 años de edad, originario y residente en la comunidad de El Encanto.