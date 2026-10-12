Por robarle dinero de sus ventas habrían matado a comerciante originario de Guatemala

Intibucá, Honduras.- Después de pasar un día ajetreado en la venta de artículos para el hogar, un joven de origen guatemalteco fue víctima de la delincuencia en el occidente de nuestro país.

Aníbal Ismael Sontay Shun había viajado desde horas tempranas del sábado -10 de octubre- de la ciudad de La Esperanza hacia el municipio de San Marcos de la Sierra, en el departamento de Intibucá; el fin era vender los productos de una pequeña comercial que tenía junto a su hermano.

Junto a otro muchacho que le servía de ayudante, Aníbal salió de la zona de San Marcos de la Sierra, con rumbo a su casa, en La Esperanza; el trayecto que tenían que recorrer era de unos 39 kilómetros, alrededor de 45 minutos.

Antes de llegar a La Esperanza, Aníbal pasó dejando a su trabajador por su casa, ubicada en una comunidad que está en el trayecto entre Yamaranguila y La Esperanza. Ambos se despidieron, pensando en que se mirarían hoy lunes para seguir en la lucha.