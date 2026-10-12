Lo encontraron en la carretera: caso del comerciante guatemalteco Aníbal Sontay en Intibucá

“Pobre muchacho, ya no se puede andar seguro en ninguna parte de Honduras”; “Ese chavalo era gran conocido acá, venía a vender a SFO. Yo le invitaba comida y hoy estar así... Era gran luchador”, y “Q. D. G. Aníbal, un comerciante muy amable, todos los años venía por acá”, son algunos de los comentarios publicados en redes sociales.