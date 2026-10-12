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Lo encontraron en la carretera: caso del comerciante guatemalteco Aníbal Sontay en Intibucá

El cuerpo fue trasladado a Tegucigalpa para practicarle una autopsia que permita esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar qué ocurrió

  • Actualizado: 12 de octubre de 2026 a las 08:47
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Autoridades investigan las circunstancias en que fue encontrado el cuerpo de Aníbal Sontay, comerciante guatemalteco encontrado sin vida en el kilómetro 13 de la carretera del sector de El Cerrón, en Yamaranguila, Intibucá.

 Foto: Redes sociales
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De acuerdo con los reportes preliminares, el cadáver de Sontay Chun presentaba golpes y señales que podrían indicar que fue arrastrado.
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Entre las hipótesis que se manejan figura un posible asalto en el que varios individuos habrían atacado al comerciante. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.
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También se indicó que pudo ser víctima de un accidente, pero los investigadores tampoco han determinado lo ocurrido, por lo que se esperan los resultados de las diligencias forenses.
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Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo posteriormente a Tegucigalpa, donde los especialistas practicarán la autopsia correspondiente.
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Los resultados forenses serán importantes para establecer las posibles causas de la muerte y aportar elementos que contribuyan a determinar qué ocurrió.
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En redes sociales, conocidos de la víctima lamentaron lo ocurrido y destacaron su labor como comerciante. Era originario de San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán, Guatemala.
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Aníbal Ismael Sontay Chun recorría el occidente de Honduras vendiendo productos plásticos, pero lamentablemente su viaje terminó en tragedia.
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“Pobre muchacho, ya no se puede andar seguro en ninguna parte de Honduras”; “Ese chavalo era gran conocido acá, venía a vender a SFO. Yo le invitaba comida y hoy estar así... Era gran luchador”, y “Q. D. G. Aníbal, un comerciante muy amable, todos los años venía por acá”, son algunos de los comentarios publicados en redes sociales.
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Se espera que las autoridades esclarezcan lo ocurrido para que su cuerpo pueda ser entregado a sus familiares y sea trasladado a su país para darle sepultura.
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